Eljárást indít a Live Nation ellen az amerikai igazságügy-minisztérium

Jogi eljárást kezdeményez a Live Nationnel szemben az amerikai igazságügy-minisztérium, írja a Wall Street Journal. Az amerikaiakat zavarja, hogy a világ legnagyobb élőzenés események rendezésével foglalkozó cége megsérti a korrekt piaci magatartás szabályait.

A probléma az, hogy amikor 2010-ben egybeolvadt a Live Nation és a jegyértékesítéssel foglalkozó Ticketmaster, akkor azzal a feltétellel engedélyezte az amerikai versenyhivatal a tranzakciót, hogy megtiltották a Live Nationnek, hogy a jövőben arra kötelezze az eseményeinek helyt adó rendezvényhelyszíneket, hogy a Ticketmastert használják, vagy büntesse azokat, akik más jegyértékesítővel szeretnének szerződni. Aztán mégiscsak ez történt.

A Live Nation tagadja a vádakat, de korábban a cég ügyvezetője lenyilatkozta, hogy valóban olyan helyszínekkel dolgoznak, ami üzletileg megéri nekik, és sokan ebből arra következtettek, hogy csak azok rendezhetnek Live Nation-koncertet, akik a Ticketmasterrel állnak partnerségben.

A vizsgálatot négy amerikai kongresszusi képviselő (három republikánus és egy demokrata) sürgeti, mert szerintük egyre drágábbak a belépők a cég élőzenei eseményeire, miközben nincs alternatíva a Ticketmaster mellett, ahol jegyet lehetne venni. Egyes képviselők szerint a Live Nation dominanciája most már monopolhelyzetet jelent a piacon.

Ráadásul a Live Nationről most nyáron kiderült, hogy közvetlenül üzletelt másodlagos jegyértékesítőkkel, mint a többször is átverésen kapott Viagogo, így verte fel a saját koncertjeinek a jegyárait. Akkor azzal védekeztek, hogy ezt kifejezetten a Metallica kedvéért csinálták, de más együttesek kedvéért is tettek már kivételt.

A Live Nation Magyarországra is régóta szállít koncerteket, 2020-ban például a cég szervezésében lép fel Budapesten a Pearl Jam, az Aerosmith, a Kiss, a Korn, a Judas Priest vagy Santana, de például Bruno Mars és a Slipknot is a Live Nation szervezésében lépett fel a Budapest Arénában.