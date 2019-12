Az egyik legismertebb karácsonyi dal 25 év után először vezeti az amerikai toplistát

Felkerült a Billboard első helyére Mariah Carey karácsonyi dala, az All I want for Christmas is You, ráadásul 25 év után először, írja a BBC.

Mariah Carey ünnepi száma 1994-ben debütált, és 25 év óta most először lett Amerika listavezető zenéje. Ennek oka, hogy amikor megjelent, nem single albumon, hanem kislemezen adták ki. A Billboard akkori szabályzatai szerint így nem kerülhetett fel a toplistára. 2000-ben azonban változtak a szabályok, az elmúlt években pedig az All I want for Christmas is You egyre közelebb lépdelt az első helyhez. Erről a számról van egyébként szó:

A sikerről a Billboard is írt Twitteren, ahol gratuláltak az énekesnőnek. Mariah Carey válaszában annyit írt, "Megcsináltuk".

A dal igazán 2003-ban lett felkapott, amikor elhangzott az Igazából szerelemben. A számot a Billboard szerint az elmúlt héten közel 34 milliószor játszotta rádió, és 27 ezer digitális eladást generált.