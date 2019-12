47 év börtönt jósoltak neki, két évvel megúszta a YouTube-rapper

Bár korábban arról is szó volt, hogy akár 47 évre vagy még hosszabb időre is rács mögé kerülhet, napjaink egyik legismertebb YouTube-rappere, a brooklyni Daniel Hernandez, művésznevén Tekashi 6ix9ine, végül azonban mindössze két év börtönbüntetést kapott, írja a CNN.

A 23 éves rappert emellett öt évnyi szabadon bocsátás utáni felügyeletre, valamint 300 óra közmunkára ítélték szerdán az egyik manhattani bíróságon. Ügyvédje, Lance Lazzaro a hatóságokkal való együttműködése és a társai felnyomása miatt kért enyhébb büntetést a védencére.

6ix9ine a Bloods bűnbanda egyik alszárnyának, a Nine Trey Gangsters tagjaként több kirívóan erőszakos New York-i bűncselekményben is részt vett, többek között fegyveres rablásban és kábítószer-kereskedelemben is segédkezett, valamint egy alkalommal fegyverrel lőtt egy rivális banda tagjára, hogy ráijesszen.

Daniel Hernandezt és több társát végül szervezett bűnözésben való részvétel és illegális fegyverbirtoklás gyanújával vették őrizetbe még tavaly novemberben, majd néhány hónappal később, februárban kilenc esetben is bűnösnek vallotta magát. Ám azt is hozzátette, hogy a fenti bűncselekményeket azért követte el, hogy megerősítse pozícióját a bűnszervezetben.

Ügyvédje szintén azt hangsúlyozta, hogy Hernandez már a kezdetektől fogva együttműködő volt a hatóságokkal, belsős információkat szivárogtatott ki a bűnbandáról, valamint két korábbi társa (Anthony Ellison és Aljermiah Mack) ellen is vallott – mindezt persze azért, hogy saját büntetését csökkentse.

Hernandez ügyvédje már korábban is azt hangoztatta, hogy Hernandez gengszterkedése csupán imidzs, állítólag a banda tagjaival is úgy került kapcsolatba, hogy egy klipjéhez keresett hiteles arcokat. Az arctetkós rapper egy múlt heti levélben már elnézést kért az általa elkövetett bűncselekmények érintettjeitől, valamint a rajongóitól is, akiket állítása szerint félrevezetett.

