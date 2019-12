Megérkezett az év talán legjobban várt magyar lemeze

Nagy évet tudhat maga mögött a Qualitons: tavasszal első magyar zenekarként mutatkoztak be a KEXP seattle-i stúdiójában, most pedig a Stenken 2018 legjobb magyar lemezének választott Echoes Calling után egy újabb különleges anyaggal jelentkeznek az év vége előtt.

A Qualitons az ötven évvel ezelőtt alakult, rendkívül izgalmas, de a rendszer által ellehetetlenített Kex zenekar előtt tisztelegve egy feldolgozáslemezt jelentet meg. A KEXEK című ötszámos anyag a Stenken hallható először.

Fotó: Qualitons

"A Kex zenekar a 60-as évek végének az egyik legizgalmasabb könnyűzenei formációja volt Magyarországon. Rövid életútjának és Baksa Soós provokatív viselkedésének köszönhetően az underground szcénában tudott csak kiteljesedni. Méltatlanul elfeledett dalaik a mai napig érvényes üzenetet hordoznak, ma is aktuálisak" – mondta a zenekar korábban a Kexről.

A Zöld-sárga című dal Qualitons-féle verziója idén lényegében az egész világot bejárta, hiszen a zenekar ezzel a magyar nyelvű dallal kezdte a KEXP-s fellépését, majd a feldolgozás december közepén stúdióminőségben is elérhetővé vált. Ezt a megjelenést hamarosan egy újabb single, az Elszállt egy hajó a szélben követte.

Amikor jött az ötlet, hogy csináljunk egy Kex feldolgozáslemezt, adta magát a gondolat, hogy mindenki válasszon egy dalt, amit szívesen játszana. Így lett az a koncepció, hogy minden tag hoz egy dalt a saját elképzeléseivel, átírásával, hangszerelésével, és viszi végig a keverés befejeztéig. Nem mellesleg, a Zöld-sárga kivételével mindenki énekli is a saját dalát. Ezzel egyébként rengeteg időt is megspóroltunk, hiszen nagyon hatékonyan készültek el a dalok úgy, hogy mindegyik egy ember kezében volt tartva döntően. Emellett persze megfogadtuk egymás jó ötleteit, tanácsait, amik még egységesebbé tették az anyagot. Talán a következő lemezünkön is alkalmazzuk majd ezt a módszert, jó volt így dolgozni

– árulta el a zenekar az anyagról, ami várhatóan tavasszal vinyl formátumban is megjelenik majd.

A közönség a dalokat december 29-én, vasárnap, egy duplakoncerten hallhatja majd először élőben – mindkét előadásra hetekkel előre elkelt minden jegy. A 20 órakor kezdődő koncertet az Index közvetíti majd az egykori Kex-frontember, Baksa-Soós János fiának, Baksa-Soós Attilának a kommentálásával.

A Qualitons erősen indítja a következő évet is: januárban az egyik legrangosabb showcase fesztiválon, a holland Eurosonic-on mutatkoznak be, februárban pedig Ljubljana felé veszik az irányt, ahol a MENT fesztiválon lépnek fel. A Qualitons zenekarral utoljára a nyáron beszélgettünk, akkor meséltek többek között a KEXP-s szereplésről is.