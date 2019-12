A Qualitons tálalásában tér vissza a legendás Kex zenekar ma este a Trafóban

Vasárnap kettő, már előre telt házas koncertet ad vasárnap este a Trafóban a Qualitons, akik a rövid ideig aktív, mégis kultikusnak számító Kex zenekar számait játsszák majd a sajátjaik mellett. Aki esetleg lemaradt volna a jegyekről, az is örülhet, ugyanis az Index élőben adja az este 8-kor kezdődő második koncertet, méghozzá Baksa-Soós Attila író, költő, zenész, az egykori Kex-frontember Baksa-Soós János fiának a kommentálásával.

A feldolgozásokból nemrég lemez is készült, ami a napokban debütált nálunk az Indexen, de a Zöld sárga című Kex-számot a Qualitons annak idején a legendás KEXP stúdiójában is eljátszotta. A zenekarral egyébként 10 éve az Index is forgatott, amikor Kovács Katival járták az országot, de az utóbbi 2-3 évben ismét rájuk irányult a figyelem több apróbb siker miatt.

Három évvel ezelőtt az egész magyar sajtót bejárta a hír, hogy a Qualitons koncertjére az egyik környékbeli hotelben megszálló Red Hot Chili Peppers tagjai is leugrottak. 2018-ban aztán kihozták az Echoes Calling című nagylemezüket, amelyet az Indexen az év legjobb magyar megjelenésének szavaztunk meg. Az igazán nagy durranás csak ezután jött, a zenekar ugyanis meghívást kapott a seattle-i KEXP rádió stúdiójába, ahol több magyar szám mellett egy Kex-feldolgozást is előadtak, majd erről később részletesen meséltek a Stenk Podcastben is.

Az esti koncertet élőben közvetítjük az Index Facebookján, de a közvetítést ebben a cikkben is megtalálja majd beágyazva. A várhatóan 80 perces koncert közben az Index részéről Sajó Dávid hozzászólásait olvashatják majd, de velünk lesz a Kex frontembere, Baksa-Soós János fia, a szintén zenész Baksa-Soós Attila is, aki elmondja majd, mik az első benyomásai a régi-új számokat hallgatva.

A Qualitons aztán jövőre több európai városban is megfordul, ugyanis fellépnek a ljubljanai MENT és a groningeni Eurosonic showcase fesztiválokon, a két eseményről korábban itt és itt írtunk az Indexen.

A közvetítést a Trafó támogatta.