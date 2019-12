Nem vár ránk női hárem, csak smacklevesek

Idén jelent meg a Ricsárdgír új albuma, a Rise of the Koala. A lemez egyik számához, a Smackleveshez videóklip is készült, ami az Indexen látható először. A '90-es évek autentikus filmes képvilágát megidéző és különleges koreográfiával dolgozó, néhol nosztalgikus klip olyan, kapcsolatokban is előforduló dilemmákat feszeget, mint: Blaha vagy a Váci utca? Dobó Kata vagy Törőcsik Mari? Wok bár vagy smackleves?

A Ricsárdgír legújabb albuma, a Rise of the Koala december 11-én jelent meg. Előző lemezükről, a The Dark Side of the Moon-ról 2016-ban elég jókat írtunk, 2017-ben pedig Mindenki boldog című számuk klipje első helyezett is lett az Év magyar klipjei listánkon. A legújabb klipjükről, a Smacklevesről Márton Dániel frontember azt mondta:

A Smackleves videoklipjét még tavaly decemberben forgattuk le kb. 6 óra alatt, és a TheRicsardGirls Bad Dj Party tagjai, Szénai Bogi és Szénai Réka szerepelnek benne. Laci is rappelt volna egy versszakot, de a szája előtt valamiért mindig sípolt a mikrofon, ezért ő végül nem rappel a számban. A klipet azért gondoltuk, hogy nyilvánossá tesszük, mert a lányok zseniálisan játszanak benne, kár lett volna a fiókba temetni.

A klipben szerepel többek között egy kádnyi smackleves is, de ami még érdekesebb, az a lányok ruhája, amit Deák Edina tervezett:

Edina smacklevesből készített a lányoknak ruhát, ami szintén nagyon szépen sikerült. A klipforgatás után maradt 34 db smacklevesünk, esős időben azon éltünk.

A klippel a frontember szerint a zenekar szerette volna megköszönni az áprilisban megjelenő Ricsárdgír film előtt, hogy telt házas lett a januári Akvárium Nagyhallos lemezbemutató koncertjük. Ennek az eseménye egyébként itt található.

Az Akvárium-koncert után a zenekar tavasszal lemezbemutató turnéra is indul: 4 állomáson keresztül a Csaknekedkislány, a másik 5 állomáson Szabó Benedek és a Galaxisok kísérik majd őket (azonban nem előzenekarok lesznek, hanem egy közös zenélésre állnak össze). A turné érdekessége, hogy a koncert kezdésének időpontját mindig aznap fogják elmondani, az első állomás Veszprémben lesz január 11-én. A további helyszíneket és dátumokat fokozatosan jelentik majd be.