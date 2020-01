Justin Bieber újabb YouTube-rekordot döntött

Trump és az amerikai külügy is A$AP Rocky kiszabadításáért lobbizik, miközben megkezdődött a tárgyalás Svédországban. Valószínűleg senki nem mond teljesen igazat.

Rekordot jelentő 20 millió dollárt kap Justin Bieber azért a tízrészes dokumentumfilm- sorozatért, ami a YouTube-on jelenik meg róla. A cég még soha nem fizetett ennyit egy előadónak sem. A Justin Bieber: Seasons premierje január 27-én lesz, ezután minden hétfőn és szerdán jelenik meg egy-egy új rész. Bár a YouTube-nál ez az összeg rekordnak számít, a Variety úgy tudja, hogy Beyoncé még ennél is többet, 30 millió dollárt kapott a Netflixtől a róla szóló, Homecoming című dokumentumfilmért.

Justin Bieber az egyik legsikeresebb előadó a YouTube-on: jelenleg neki van a legtöbb, 47,8 millió feliratkozója. Emellett hat olyan videója is van, amit több mint egymilliárdan néztek már meg, összességében pedig Bieber YouTube csatornája 19 milliárd megtekintésnél jár.

Az énekes tavaly tavasszal jelentette be, hogy egy időre visszavonul, hogy lelkileg összeszedje magát. Legutolsó albuma, a Purpose 2015-ben jelent meg, 2016-ban indult vele turnézni. A koncertkörútnak azonban idő előtt vége szakadt "előre nem látható tényezők" miatt. Most azonban a dokumentumsorozat mellett új albumon is dolgozik.