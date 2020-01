Beperelhetik Michael Jackson vádlói az énekes cégeit

Közel egy éve annak, hogy bemutatták a Neverland elhagyása (Leaving Neverland) című dokumentumfilmet, amiben a 2009-ben elhunyt énekes két állítólagos áldozata, Wade Robson és James Safechuck beszélt arról, mit éltek át gyerekként Jackson Neverland névre keresztelt birtokán. A két férfi még jóval a film megjelenése előtt megpróbálta beperelni a híresség két cégét, de keresetüket 2017-ben visszautasították, ugyanis az akkor hatályos törvények szerint csak 26 éves koráig perelhetett az, aki gyermekkorában szexuális zaklatás áldozata volt.

Január elsejétől azonban változott a jogszabály, most már 40 éves korig lehet perelni, és már olyan harmadik felet is felelősségre lehet vonni, aki vagy ami tudott vagy tudhatott a zaklatásról, és nem tette ellene semmit. A fellebbviteli bíróság döntésének értelmében Robsonék most már újra bíróság elé citálhatják az MJJ Productions és az MJJ Ventures cégeket. Vince Finaldi, Robson és Safechuck ügyvédje üdvözölte a bíróság döntését. Howard Weitzman, a Jackson-hagyaték jogi képviselője szerint ugyanakkor nem eszik olyan forrón a kását, szerinte a bíróság a cégek javára dönt majd.

Robson 2013-ban egyébként két fronton indított támadást Jackson hagyatékkezelője ellen:

az egyik szálon egy illetékes bíróság 2015-ben kimondta, hogy Robson túl későn nyújtotta be a keresetét ahhoz, hogy bármit is kapjon az énekes hagyatékból;

polgári kereset esetében pedig két alperes maradt az ügyben, az annak idején a híresség tulajdonában lévő MJJ Productions és az MJJ Ventures.

Uproxx/Rolling Stone