Hét év után új albumot ad ki a Pearl Jam

Ahogy arról az Index is beszámolt decemberben, 2020-ban európai turnéra indul a Pearl Jam, és Magyarországon is koncerteznek július 15-én. Most pedig azt jelentette be hivatalosan a zenekar, hogy hét év után jön az új stúdióalbumuk. A Gigaton március 27-én jelenik meg az Egyesült Államokban a Monkeywrench Records és a Republic Records gondozásában, a nemzetközi piacon pedig a Universal Music Group terjeszti majd.

Fotó: pearljam.com A Pearl Jam Gigation című albuma Paul Nicklen fotójával.

A Gigaton a tizenegyedik stúdióalbuma lesz a zenekarnak. Az új albumról az első kislemez, a Dance of the Clairvoyants is pár hét múlva jelenik meg.

A Pearl Jam gitárosa, Mike McCready az új zenei anyaggal kapcsolatban azt mondta, hogy

a lemez elkészítése egy hosszú utazással ért fel, amely érzelmileg sötét és zavaros volt néha, de ugyanakkor izgalmas is, egy zenei feltámadáshoz vezető kísérletező út.

A Gigaton lemezborítóján egyébként a kanadai fotós, filmes és tengerbiológus, Paul Nicklen Ice Waterfall című fényképe szerepel, amelyet a művész a norvégiai Svalbardban, a Föld legészakibb állandóan lakott területén készített, és azt ábrázolja, ahogy a Nordaustlandet jéghegyről ömlik az olvadó víz a tengerbe.