Négy magyar zenekar lép fel az idei Eurosonic Festivalon

Ma kezdődik és péntekig tart a 2020-as Eurosonic, Európa legfontosabb showcase fesztiválja, amelyen Magyarország már évek óta képviselteti magát. A hollandiai Groningenben megrendezett könnyűzenei esemény lineupjában idén négy magyar produkció szerepel:

A Hangfogalaló Könnyűzenei Támogató Program közleménye szerint 2019 volt az első olyan év, amikor Magyarország meg tudta tartani a rekordszámú négyzenekaros jelenlétet a holland fesztiválon, és látszik, hogy a pozitív tendencia idén is folytatódik.

Az Eurosonic magyar szempontból legkiemelkedőbb eseménye a Music Moves Europe Talent Awards díjátadó gála lesz, hiszen tizenhárom évvel a Heaven Street Seven sikere után a Harmedot, a hazai rock-metál szcéna mostanában egyik legfelkapottabb produkcióját a Loud kategóriában jelölték. A zenéjében az erdélyi dallamokat, a doom/stoner rock elemeit és az Appalache-hegység népzenéjét egyaránt használó Devil's Trade január 15-én, 16-án és 17-én is fellép Groningenben. A 2015-ben alakult Bluebay Foxes zenei világát a brit gitárzene és az Amerika déli államaiból származó rockzene inspirálja, ők pénteken adnak koncertet a feltörekvő zenekarok legfőbb európai fesztiválján. A legendás KEX együttes dalait is feldolgozó The Qualitions a Eurosonicon ma lép színpadra.

Az észak-hollandiai rendezvényre első körben 26 európai rádióállomás jelöl előadókat, majd a Eurosonic az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségével (EBU) együttműködésben végzi a végső válogatást. A versenybe nominált együtteseken kívül még mintegy háromszázötven zenekar kap meghívást a szervezőktől, a fellépők több mint húsz helyszínen mutatkozhatnak be, írja az MTI.