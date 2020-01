Bejelentés nélkül adta ki legújabb albumát Eminem

Az alkotókon és a kiadó munkatársain kívül valószínűleg senki nem láthatta jönni Eminem legújabb, a sorban immár tizenegyedik lemezét, a mindenféle előzetes beharangozó nélkül megjelent Music to Be Murdered By-t.

Az amerikai rapper helyi idő szerint csütörtök éjjel egy szűkszavú Twitter-posztban leplezte le a címével, a borítójával és az átvezetőivel is Alfred Hitchcock előtt tisztelgő anyagot, amelynek producere Dr. Dre volt.

A lemez közreműködőinek sora is impozáns: Eminem új albumán szerepel többek között a nemrég elhunyt Juice Wrld, Ed Sheeran, Anderson Paak, Skylar Grey, Young M.A, Black Thought és Q-Tip is.

A Music to Be Murdered By című nagylemez ráadásul egy klippel együtt érkezett, amely az album Darkness című számához forgott (a dalszerzők közt Paul Simonnal), a rendezője pedig James Larese volt.

Eminem a Music to Be Murdered By előtt 2018 augusztusában jelentkezett utoljára albummal, ekkor jelent meg a szintén bejelentés nélkül érkezett Kamikaze. Eminem debütlemeze, az Infinite 1996-ban jelent meg, majd ezt követte a Slim Shady LP 1999-ben.