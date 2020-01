Parkinson-kórral diagnosztizálták Ozzy Osbourne-t

Az ABC-n futó Good Morning Americának adott interjút kedden Ozzy Osbourne, aki egyebek mellett azt is elmondta a műsorban, hogy tavaly óta Parkinson-kórral küzd – írja a Rolling Stone.

Az énekes elmondta, 2019 februárjában diagnosztizálták nála a betegséget, miután egy baktériumos fertőzés és egy, az idegrendszerét is érintő esés után orvosi vizsgálaton esett át. Az énekes elmondta, egészen pontosan a betegség PRKN 2 nevű alfajának enyhe változatában szenved, ami nem veszélyezteti az életét, de több ideget is érint, és okozhat kellemetlen napokat.

Ozzy hozzátette, jelenleg kezelés alatt áll, de így is több tünet fennáll nála, amik lehetséges, hogy a betegségnek köszönhetőek. Azt is kiemelte, hogy nagyon rosszul érezte magát amiatt, hogy eltitkolta a betegségét a rajongói elől, de most, hogy végre beszélt róla, olyan, mintha egy kő esett volna le a szívéről. Sokkal jobban érzi magát, és reméli, hogy a rajongók is mellette állnak majd – tette hozzá.

Még nem végeztem, egyelőre nem megyek sehova

– mondta, és ha minden jól megy, ez így is lesz, tavasszal ugyanis visszatér Észak-Amerika arénáiba a No More Tours 2 fantázianevű turné keretein belül.