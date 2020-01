Megvan az idei VOLT-nagyszínpad teljes line-upja

Három ismert rockegyüttes, a My Chemical Romance, a Bring me the Horizon és az Offspring is fellép a július 1-től 4-ig tartó VOLT Fesztivál nagyszínpadán, írják közleményükben a szervezők.

Ahogy korábban megírtuk, Lenny Kravitz és Marshmello is ott lesz a 2020-as VOLT-on, de fellép majd a The Pretty Reckless és Yungblud is. A magyar szcéna meghívottjaival és a most bejelentett fellépőkkel teljessé vált a nagyszínpad line-upja.

A modern amerikai punk rock egyik legfontosabb zenekara, az Offspring és a tavaly új lemezzel jelentkező Bring me the Horizon meghívása mellett egy nagy visszatérőt is köszönthet idén Sopron. A 2013-as feloszlásuk után 2019-ben újra összeállt My Chemical Romance idén ismét koncert-körútra indul, Ausztrália, Új-Zéland, Japán és az Egyesült Királyság mellett jönnek Magyarországra is. A zenekar a soproni buli előtt 10 nappal indítja majd a turnéját Londonban, a brit főváros két stadionkoncertjére 20 perc alatt kelt el az összes jegy.

Tehát a nagyszínpadon idén a következő előadókat láthatjuk:

My Chemical Romance

Bring me the Horizon

Offspring

Lenny Kravitz

Marshmello

The Pretty Reckless

Yungblud

Bagossy Brothers Company

Halott Pénz

Majka & Curtis

Tankcsapda

Kowlasky meg a Vega

Irie Maffia

AWS

Supernem

