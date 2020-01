Magyar útonállók szelleme hozza el nekünk az igazán erős kortárs zenéket

Első nagylemezével jelentkezett a magyar népzenei elemekkel dolgozó Mordái zenekar. Az albumon szaxofonon, brácsán és gitáron keresztül találkozik a '60-as, '70-es évek magyar népzenei vonala a kortárs könnyűzenével - ráadásul a magyar népzenei motívumokat sokszor tökéletesen idéző sorokkal, piros ajkakkal, sírással, fájdalommal és szerelemmel.

A zenekar a saját elmondásuk szerint hangvételükben az "útonállók sötét szellemiségét idézik meg". A frontembert, Nóvé Somát több helyről is ismerhetjük, ő a Middlemist Red énekese is (akik 2014-ben például megnyerték az Index dalversenyét), illetve szólólemeze is jelent meg tavaly, a szintén '60-as évek dalait újragondoló és a kort megidéző The Night of The Vampire.

Mordái első nagylemez Azt Gyere ki te Nem úgy van most Hidegen fújnak a szelek Lenn a tiszán Látod, rózsám Cinegemadár Én csak azt csodálom Szerelem, szerelem

A Mordái zenekar közel egy éve alakult, amikor Nóvé a Népdalok című szólólemezéhez keresett zenekart. A szólólemez munkálataival végül megszületett a Mordái, illetve egy három számos lemez, ami egyben a 2018-as év megjelenései listánkra is rákerült.

Kapusi Viktorral, Czitrom Ádámmal és Porteleki Áronnal játszottam korábban egy Morphine tribute esten, és a zenében sok átfedést éreztem. Nem beszélve arról, hogy a csapat nagyon jól működött. Később csatlakozott Vértesi Feri gitáron és Klausz Ádám dobokon. Eleinte még azokat a népdal-feldolgozásokat gyakoroltuk, amelyek a szólólemezemen találhatóak, majd később elkezdtünk közösen új számokat írni

- mesélte Nóvé a zenekar beindulásának történetéről és az új lemez első lépéseiről. Az új számokból végül 12 dal készült el, ebből 9+1 hallható az első, cím nélküli lemezükön. Az albumot Gál Máté vette fel, aki egyébként a Run Over Dogs zenekarban is játszik.

A lemez bemutatóját február 13-án tartják az A38 Hajón. A koncerten vendégzenészek is fellépnek, mint Cseke Dániel, Rözge Maxim (Meteo), Deli Soma (Middlemist Red) és Yorgos Goletsas (Deep Glaze).