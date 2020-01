Madonna folytatja a térdsérülése miatt lemondott turnéját

Hatalmas fájdalmaira hivatkozva több koncertet is lemondott tavaly, idén azonban már jobb az állapota, folytatja a Madame X turnéját, írja a BBC.

Madonna Madame X turnéjának első helyszíne London volt, miután korábban több koncertjét is lemondta például New Yorkban, Bostonban és Portugáliában is. Az énekesnő 93 koncerthelyszínéből összesen 10-et mondott le egy tavaly októberben történt térdsérülése miatt.

Októberben még úgy volt, hogy új albumának turnéját, a Madame X-et orvosi tanácsra csak 3 napig kell szüneteltetnie, ennek ellenére november végén is le kellett fájdalmai miatt mondania koncerteket. Madonna csütörtök este tért vissza a turnéjára Londonban, ahol térdkötőt viselt, de ennek ellenére már a BBC szerint fürgébben mozgott a két és félórás fellépésén. Az énekesnő a koncert végén meg is köszönte Instagramon az élményt Londonnak: