Erotikus táncműsor lett a Super Bowl szünetéből

Shakira és Jennifer Lopez volt az idei Super Bowl félidejének két főfellépője Miamiban, ahol az NFL kereken 100. szezonját zárták. A halftime show minden évben legalább akkora eseményként van feltűntetve, mint maga a döntő, azonban az elmúlt években rendre rém unalmas vagy érdektelen produkciók voltak csak. Ugyan Shakira és Jennifer Lopez tényleg megtettek mindent, hogy ott tartsák az emberek figyelmét a képernyőn, de a fellépésük inkább hasonlított valamiféle erotikus showműsorra, mint popzenei koncertre.

Abból a szempontból történelmi volt a mostani koncert, hogy először volt két latino származású énekesnő a főszereplője a halftime show-nak, hasonlóra példa utoljára 1992-ben volt, amikor Gloria Estefan énekelt a szünetben. Shakira ráadásul Miamiban élt sokáig, amíg futballista férje miatt nem költözött Barcelonába. Szintén fontos infó még, hogy ez volt az első alkalom, hogy Jay-Z már hivatalos tanácsadóként vett részt, mint az NFL zenei programjának kurátora, és mit ad isten, Shakira pont az ő menedzsercégének az egyik kuncsaftja is egyben.

Azt kár lenne tagadni, hogy a két énekesnő mindent megtett azért, hogy erőt sugározzanak a nők felé, hogy megmutassák, itt most tényleg nem alibiről van szó, azonban a produkció így is ezer sebből vérzett. A legfontosabb, hogy Shakirának és Jennifer Lopeznek azért főleg olyan ismert slágerei vannak, amik 2020-ban már inkább idegesítőek, mint szórakoztatóak. Senki se mondja, hogy a Let's Get Loud vagy a Hips Don't Lie olyan érzéseket vált ki az emberekből két izomkolosszusokból álló csapat meccsének szünetében, mintha mondjuk Metallica vagy valami hasonló ment volna.

Mindenesetre mindkét énekesnő elemében volt, Shakira kötéllel táncolt, Jennifer Lopez a King Kong főhősnőjét idézve egy felhőkarcolón kapaszkodva jelentkezett be, és úgy táncoltak, mintha nem lenne holnap. Egy idő után kezdett kicsit zavaró is lenni, hogy az egész egy családbarát sztriptízműsorra hasonlított, mintsem koncertre, amin az sem segített, hogy a végén Lopez testének nagyjából 10-15 százalékát takarta csak valamilyen ruha.

Simán benne volt a levegőben, hogy megismétlődik egy Janet Jackson-féle villantás, de odáig egyikük sem ment el.

Nyilván lehet olyan szavakat puffogtatni, hogy szexi, energikus, kihívó vagy éppen bátor volt a halftime show, hiszen tényleg az amerikai latino közösség előtt tisztelegtek az énekesnők kihívó ruhákban és vonagló tánccal, de ilyen erővel a Petőfi Rádiót is lehetne bömböltetni a szünetben, mert zenei élményt nem igazán adott sem Shakira, sem Lopez.

Mindent elmond az elmúlt öt évről, hogy a legemlékezetesebb még mindig Katy Perry koncertje volt, de az is azért, mert az egyik cápának öltözött táncosa elrontotta a koreográfiát. Pedig volt Justin Timberlake, Coldplay és Lady Gaga is, de ezek a fellépések évről évre egyre kevésbé szólnak a zenéről, helyette olyan irányba mennek a produkciók, hogy az adott sztár összes ismert slágerét 15 percbe zanzásítják, és próbálnak eköré valami show-t kreálni. Belehalni ebbe senki sem fog, de azért valahol icipicit szomorú, hogy a világ egyik legnézettebb élő eseményén a zenei program gyakorlatilag egy 15 perces önpromóra zsugorodott az előadók részéről.