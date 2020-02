Meghalt Andy Gill, a Gang of Four gitárosa

64 éves korában meghalt Andy Gill, a Gang of Four nevű brit posztpunk zenekar alapító-gitárosa, írja a Guardian. Zenésztársai egy közleményben jelentették be a gitáros halálát, amely szerint társuk még a kórházi ágyában is a zenekar új albumával és a csapat következő turnéjával foglalatoskodott.

Gill jellegzetes, a zenekar egyik védjegyének tartott gitárjátéka olyan hasonlóan legendás zenekarokra volt hatással, mint a Nirvana, a Fugazi, az R.E.M., a Red Hot Chili Peppers, a Rage Against The Machine, majd a kétezres évek post-punk revivaljének olyan zenekarai is előszeretettel hivatkoztak rá, mint a Franz Ferdinand, a Bloc Party, a Clinic, a Liars és a Rapture.

Andy Gill 1956-ban született Manchesterben, és húszéves volt, amikor 1976-ban a Gang of Four Leedsben megalakult. Debütlemezük, a nagyhatású Entertainment! három évvel később 1979-ben jelent meg – a bemutatkozást máig gyakran az éra és a műfaj legjobbjai között emlegetik. A zenekar utolsó nagylemeze, a Happy Now tavaly áprilisban jelent meg.

Gill ezenkívül producerként is dolgozott: olyan zenekarok albumain dolgozott, mint a Jesus Lizard, a Killing Joke, a Futureheads, a Therapy?, a Bis és a Fight Like Apes, valamint ő volt a Red Hot Chili Peppers 1984-es bemutatkozó albumának (The Red Hot Chili Peppers) producere is. Haláláról mások mellett Gary Numan is megemlékezett.