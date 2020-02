Már megint csak összevissza mászkálok a városban, hátha véletlenül találkozunk

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nemrég jelent meg a Szabó Benedek és a Galaxisok ötödik nagylemeze, ami stílusosan a Cím nélküli ötödik lemez címet kapta. Ezen az albumon szerepel például a Szép volt c. szám, amelynek a klipje nálunk debütált korábban, és a Már megint is, amelynek a videója most a Stenken látható először.

Gyerekkoromban volt egy bőrszíjas karórám, valamelyik születésnapomra kaptam a nagymamámtól. Nagyon tetszett egy lány, de természetesen nem mertem megszólítani, így az volt a tervem, hogy addig mászkálok a városban, amíg össze nem futunk. Előtte egy órát álltam a tükör előtt, igazgattam a bőrszíjas karórámat, literszámra locsoltam magamra apám arcszeszét és a hajamat fésültem, hogy jó benyomást tegyek rá. Persze nem találkoztunk. Jóval később, mikor már felnőttként igyekeztem zátonyra futás nélkül navigálni az ismerkedés első fázisaiban, sokszor eszembe jutott ez az emlék. Egyszer megkérdezte valaki, hogy mi a szerelem; azt válaszoltam, hogy fogalmam sincs, sokszor próbáltam megírni, de szinte mindig borzalmas lett, kivéve ezt a két sort. Talán még ez van hozzá a legközelebb.

- meséli az alig kétperces számról Szabó Benedek frontember, akivel az Én városom cikksorozat részeként nemrég bejártuk szülővárosát, Baját, illetve írtunk a több underground zenekarral közös Kaláka-feldolgozáslemezükről is, és a Stenk Podcastbe is beugrottak már.

A videó ötlete is a bőrszíjas karóra esetéből származtatható. Nagy Balu számításaim szerint már az ötödik Galaxisok-klipjét rendezte, és nekem most ez a kedvencem az összes közül. Sok barátunk szerepel benne, különböző emberek a zenekarainkből és az életünkből. Ahhoz képest, hogy szombat délelőtt vettük fel, mindenki nagyon szép."

- meséli még, és tényleg felismerni egy-egy tagot olyan zenekarokból, mint a Platon Karataev, a Mayberian Sanskülotts, a Bozo vagy a Mambo Rumble, de Kovács Dávid kollégánk is felbukkan egy rövid bajuszfésülés idejére.

A dalt egyébként Szabó még 2016 tavaszán írta, de aztán sokáig fiókban maradt. Egészen addig, amíg nem kezdték el élőben játszani, de végül sem a harmadik, sem a negyedik lemezre nem fért fel a szám.

A zenekar február végén indul turnéra, egyes állomásokon a Ricsárdgírrel lépnek majd fel. Budapestet március 20-án érinti a turné, az Akváriumban a Galaxisok vendége a Mulató Aztékok rapcsapat lesz majd.