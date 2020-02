Bejelentették az első fellépőket az idei Kolorádó Fesztiválra

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Megérkeztek az első fellépőnevek a 2020-as Kolorádó Fesztiválra. A Guardian által Európa egyik legjobb kis fesztiváljai közé sorolt esemény idén tovább erősíti a világzenés vonalát, rengeteg helyről jönnek izgalmas techno DJ-k, és természetes magyar underground is nagy számban képviselteti magát idén.

A világzenés felhozatalt erősíti például a ghánai származású Ata Kak, aki leginkább dancehallban és hiphopból építkezik, és valamiféle kultikus státuszba került pár évvel ezelőtt, amikor az internet felfedezte egy '90-es években készült kazettáját, majd éveken át próbálták többen is megtalálni a férfit a furcsa funk-rap hangzás mögött, amelyhez hasonlót nem igen hallani.

A fesztiválon most már egy ideje kifejezetten nagy fókuszt adnak az izgalmas, egyáltalán nem mainstream női előadók. A Kolorádón fellép például a brit Nilüfer Yanya és Shygirl, Dániából érkezik Erika De Casier R&B énekesnő, illetve Mexikóból érkezik La Bruja de Texcoco, akinek a zenéjét és koncepcióját az alábbi szöveggel írja le a sajtóközlemény:

Milyen egy modernkori boszorkány? Milyen egy férfiközpontú, mexikói katolikus családban felismerni saját transzneműségedet? Lehet-e identitást találni ma a népzenében? La Bruja De Texcoco ezekre a kérdésekre próbál választ adni. Fiatalkora klasszikus zenei tanulmányait és tradicionális mexikói folklórt és némi jazzt használ fel rituális gyógyításához, miközben feminimitásának felfedezéséről mesél.

Elektronikus zenében is bőven lesz választék idén, lesz elektro újhullám (Helena Hauff) és barátságos tánczene (Hunee) Németországból, brit techno (Daniel Avery), trópusi diszkó (Jamie Tiller), hipnotikus techno (Allaby), analóg menetelés (AnD) zajtechnós live act (Giant Swan), portugál prog-trance (Code Therapy) és svéd techno punk attitűddel (The Empire Line), de Hollandiából érkezik majd Mark Knekelhuis is. Hogy ne csak négynegyed legyen, arról a brit Sherelle gondoskodik juke, footwork, jungle és más tört ütemű zenékkel, illetve ausztrál elektronikus újhullám Roza Terenzitől.

Ausztráliából érkezik majd a provokatív Tropcial Fuck Storm, ami a The Drones garázsrock zenekar tagjainak side projectje, és a műfaji megnevezését valahol a noise rock, az art punk és a pszichedélia környékén kell keresni. Rajtuk kívül jön még Nagy-Britanniából a The KVB posztpunk zenekar és Japánból a Bo Ningen matekrockja.

Egy napra visszatér a Rakéta Fesztivál a legérdekesebb magyar szobazenészekkel, az újhullámos hiphopban utazó On The Low szervezőcsapat pedig három napon át hozza majd a legmenőbb magyar trap előadókat. Ezen kívül egy rakás ismerős együttes is felbukkan majd, mint Bohemian Betyars, a Platon Karataev, a Csaknekedkislány, a Ricsárdgír, az Analog Balaton, a Middlemist Red, a Carson Coma vagy az Esti Kornél.

Ezzel még nem végleges az idei Kolorádó fellépőlistája, még pár nevet bejelentenek a következő hetekben. A fesztiválnak idén is Nagykovácsiban található Sztrilich Pál Cserkészpark ad otthont június 17. és 20. között.