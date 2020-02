Soha annyi pénzt nem fizettek még ki szerzői jogdíjként mint 2019-ben

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Artisjus mint közös jogkezelő az előadói és szerzői jogdíjak beszedője is, és nekik kell fizetni akkor is, ha Marika a műkörmös-szalonban Spotify playlisttel igyekszik hangulatot teremteni, de akkor is, ha a sarki kocsmában megy a rádió. Szóval marha sok pénz érkezik be hozzájuk, melynek egy részét továbbítják más jogkezelőknek (előadói, kiadói), egy részéből a működésüket finanszírozzák, de legnagyobb részét kifizetik azoknak a dalszerzőknek és szövegíróknak, akik szerzeményeiket regisztrálják a rendszerben. A tavalyi kifizetés rekordnagyságú volt, 9,2 milliárd forintra rúgott (2018: 8,5 milliárd, 2017: 7,5 milliárd, 2016: 7,3 milliárd).

A jogdíjak összege több mindentől függ, de az alapja az, hogy legyen olyan szerzeménye az embernek, amit játszanak. A legjobban azok járhatnak, akik szerzői, előadói és kiadói is saját muzsikájuknak:

a Tankcsapda három irányból is kapja a jogdíjakat;

a Road zenekarnál a kiadó Edge Records (Hammer Music) is részesül a javakból;

az olyan előadók esetében, mint teszem azt, Freddie, szerzői jogdíj sincs – ő csak előadói jogdíjat kap, ha csak elkántálja a neki írt, remek nótákat.

Az Artisjus a szerzőkért felel, akik 2019-ben úgy 14 ezren voltak, és 17 ezernél is több dalt töltöttek fel a jogkezelő rendszerébe. 2018-ban egyébként szintén ennyi szerzemény született, a jogdíjak összege közti eltérést az okozta, hogy a TV2 csoporttal hosszú időn át pereskedő Artisjus megkapta, ami jár neki, azaz a szerzőknek, és ez elég jelentős befizetés volt a kasszába.

A 9,2 milliárd forinton osztozó 14 ezer szerzőt egy piramissal lehet a legjobban illusztrálni, aminek tetején 0,3%-uk, azaz 47 szerző és szövegíró ül. Ha csak a sávra jutó havi egymilliós minimummal számolunk, 564 milliót kapunk, de vélhetően az itt tanyázó szerzők a minimálisnál magasabb összeget kapnak. Igaz, ezért le is kell tenni valamit az asztalra, a legjobban kereső szerzők fejenként átlagosan 380 dalt regisztráltak.

A sok magyar szerzemény és a TV2-től érkezett pénz átbillentett mutatót is, a magyar és külföldi szerzőknek kifizetett jogdíj összegének 54%-a magyar zsebbe vándorolt.