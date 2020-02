Halott barátjuk hamvait dobták színpadra a Mr. Bungle koncerten

Mike Patton, a Faith No More énekesének legendás experimentális-trash-jazz-ska-metál formációja (persze nincs az a jelzőkombináció, amivel lefednénk rendesen), a Mr. Bungle 20 év után újra összeállt, és koncertezni kezdett február elején. Patton mellett Trey Spruance, Trevor Dunn, Scott Ian (Anthrax) és Dave Lombardo (Slayer, Suicidal Tendencies) vannak a zenekarban.

Február 11-én Brooklynban léptek fel, amire volt jegye egy Dakota Young nevű fiatalembernek és barátainak is. A metalsucks.net cikke szerint azonban Young váratlanul meghalt még a koncert előtt. Barátai azonban nem hagyták annyiban a dolgot, és hamvait elvitték magukkal a koncertre, amit az egyik szám közben feldobtak a színpadra. Ráadásul a cikk szerint barátjuk egyik alsógatyájába csomagolva.

Az akcióról, a repülő csomagról csak egy nem túl jó minőségű telefonos felvétel van, és a zenekar tagjainak reakciója sem igazán látszik, esélyes, hogy fogalmuk sem volt, hogy valakinek a hamvai repültek a színpadra.

Watch a Mr. Bungle fan throw his dead friend’s ashes (wrapped in a pair of his underwear) up on stage during the band’s show, as fitting a final resting place as we can imagine. R.I.P. Dakota Young. pic.twitter.com/ePY4BJupI4