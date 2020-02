Egy rapper lerasszistázta a brit miniszterelnököt, majd megnyerte a legjobb albumnak járó díjat

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Február 18-án, kedden megrendezték az idei Brit Awards zenei gálát, ahol a legjobb albumnak járó díjat egy londoni rappernek, Dave-nek ítélték oda a Psychodrama című lemezéért. Ezzel az albummal már a tavalyi Hyundai Mercury díjátadón is nyert, de nem feltétlenül a duplázás az, ami miatt a győzelme megmaradt az emberek fejében, hanem azért, mert amikor a díj átvétele előtt színpadra lépett, a Black című számába beleszőtte, hogy Nagy-Britannia miniszterelnöke rasszista. Dave emellett kitért arra is, hogy a média mennyire másként bánt Meghan Markle-lel, mint egykor Katalin hercegnével, illetve arra is, hogy a kormány mennyire rosszul kezelte a 2017-es tragikus tűzesetet, ami egy londoni toronyháznál történt.

Boris Johnson egyelőre nem reagált a történtekre, Priti Patel belügyminiszter pedig egy reggeli műsorban azt nyilatkozta, nem tudja, hogy a rapper mennyire ismeri a politikust, és hogy találkozott-e már vele, de ő személy szerint kizártnak tartja, hogy a miniszterelnök rasszista lenne. Patelt egyébként kicsit megizzasztotta a műsorvezető, és – ahogyan a 444 írja – élő adásban kellett elismernie , hogy a kormánya új bevándorlási szabályai szerint ő maga sem lenne az országban.

Egyébként nem ez az első alkalom, hogy egy díjátadó gálán az egyik fellépő Boris Johnsont kritizálja, a korábban már említett Hyundai Mercury gálán Slowthai, vagyis Tyron Frampton a Doorman című számával lépett fel, és színpadi kelléknek magával vitt egy levágott fejet, ami Johnsonról lett mintázva. Slowthai sűrű káromkodások között fejtette ki a véleményét.