Lady Gaga új lemezén vége a világnak és az időben is visszamegyünk kicsit

Új lemezen dolgozik Lady Gaga, az album első hivatalos kislemeze, a Stupid Love már meg is érkezett klippel együtt hozzá. A kicsit '80-as éveket idéző stílus és a világvége utáni új bolygó még annak ellenére is hatásos, hogy a Stupid Love nem teljesen ismeretlen a hallgatóknak, korábban ugyanis – nem legálisan – már kiszivárgott belőle részlet.

A kétszeres Golden Globe- és többszörös Grammy-díjas énekesnő korábbi albumán, az Artpopon a Venus című szám refrénjében többször elhangzott a sor, miszerint

Take me to your planet (vigyél a bolygódra)