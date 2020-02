Egy siket detroiti rapper lemeze még Eminem eladásaival is versenyez

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Egy hete jött ki új albumával a siket detroiti rapper, Sean Forbes, azóta viszont rekordokat döntöget, erős versenyben van például a Royce da 5'9" nevű rapperrel vagy Eminemmel is.

Sean Forbes albuma alig egy hét alatt az Amazon digitális hip-hop zenés eladási listáján feljutott a 2. helyre (míg az 1. Royce, a 3. Eminem volt), az iTunes albumlistáján pedig csütörtökre már a 10. helyen volt, 5 hellyel lemaradva Eminem mögött. A rapper Facebookon arról posztolt, hogy

Minden egyes eladott felvétel számít. Segítsetek a lemezem megváráslásával, hogy az első siket művész legyek a Billboard listáján

A Little Victories című, hatszámos lemez 5 dollárba kerül, ezzel együtt pedig a cél sincs messze, Sean Forbes tűnik az első esélyes siket zenésznek, aki közel áll ahhoz, hogy felkerüljön a Billboard 200 listájára. Forbes egyébként fontosnak tartja a siket emberek támogatását, 2006-ban társalapítója volt például a DEAF Professional Arts Network nevű cégnek is, itt készítettek olyan videókat, amikben átfordították jelnyelvre az éppen aktuális népszerű popszámokat, de programokat is ajánlottak online platformukon, illetve híreket is jelentettek meg. Forbes a popszámokhoz hasonlóan saját zenéjét is lefordította jelnyelvre a klipekben: