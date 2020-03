A koronavírus miatt lemondta tavaszi koncertjeit a Bánkitó egyik fő fellépője

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A zenekar a Wolf Parade, a bejelentés a kor szellemének megfelelően a Facebookon történt meg, az ok a COVID-19, azaz koronavírus.

A zenekar nagyon sajnálja európai és brit rajongóit, és nem akar csalódást okozni senkinek, de az van, hogy tavaszi turnéjuk egyre több helyszínéről jelentenek megbetegedést (tőlünk egyelőre speciel nem), a helyzet kiszámíthatatlan és ez így olyan kockázat, amit nem vállalnak be, mert felelőtlenség lenne. Gondolom, arra céloznak, hogy akár ők is hordozóvá válhatnak, ahogy mennek egyik országból a másikba. A posztban bővebben is fejtegetik, túl sok nagy reptérre kell elmenniük, túl sok nagyvárosba, túl sokat kell vezetni nem otthon, stb.

A döntés, írják, nem volt, könnyű, de remélik, megértésre talál. A lemondott bulik pótlása olyan, mint a kutya vacsorája, ezért a zenekar azt javasolja, mindenki váltsa vissza a jegyét, aki jót akar.

A Bánkitó szervezőitől megtudtuk, hogy a lemondás kifejezetten a tavaszi turnéra vonatkozik, nem a nyári fesztiválfellépésekre, szóval NYUGI, egyelőre nem kell pánikolni, JELENLEGI ÁLLÁS SZERINT lesz Wolf Parade a Bánkitón július 9-én este.