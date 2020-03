Meghalt McCoy Tyner, a klasszikus Coltrane-kvartett zongoristája

81 éves korában, meghalt Alfred McCoy Tyner, a klasszikus Coltrane-kvartett zongoristája, aki a post-bop korszak egyik legmeghatározóbb hangja volt.

McCoy Tyner Philadelphiában született, 1938-ban. 13 évesen kezdett zongorázni, többek között a Powell testvérek hatására. 1960-ban Benny Golson, Art Farmer és Freddie Hubbard zenekaraiban kezdett játszani, majd nem sokkal később tagja lett a zenetörténet egyik legnagyobb hatású kvartettjének, amiben vele együtt Elvin Jones, Jimmy Garrison és John Coltrane játszott.

A John Coltrane vezette kvartett négy éven keresztül folyamatosan turnézott, és adta ki a lemezeket. Olyan klasszikusokat vettek fel együtt 1965-ig, mint az Olé, a My Favorite Things, vagy minden idők egyik legsikeresebb jazz lemezét, az A Love Supreme-et. McCoy Tyner a Coltrane-nel töltött évek alatt párhuzamosan szólólelemzeket adott ki az Impulse!-nál, és szerepelt Wayne Shorter, Lee Morgan, Stanley Turrentine és Joe Henderson Blue Note lemezein is.



Coltrane-nel a kapcsolatuk egyszerre szakadt meg Elvin Jones-szal, aki a legenda szerint annyira felpaprikázta magát a két teljes kvartettet felvonultató Ascension lemez felvételein, hogy egy ponton a falhoz vágta a pergőjét, és kiszaladt a stúdióból. McCoy Tyner ennél elegánsabban távozott, és arról beszélt, hogy egyszerűen nem érezte az új, sokkal atonálisabb zenéjét Coltrane-nek.



1965-től a szólókarrierjére, és saját zenekaraira koncentrált leginkább, és leigazolták a Milestone kiadóhoz. Coltrane halála után 5 évvel, 1971-ben Echoes of a Friend című szólólemezével tisztelgett barátja emléke előtt, amin Coltrane-kompozíciókat játszott zongorán.

McCoy Tyner utoljára 2008-ban turnézott aktívan, akkor Budapesten is járt triójával, Joe Lovanoval kiegészülve, azóta visszavonultan élt, elvétve játszott Ravi Coltrane vendégeként.