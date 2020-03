A Pearl Jam, Madonna és Miley Cyrus is koncerteket mond le a vírus miatt

A Pearl Jam az egész észak-amerikai turnéját, Miley Cyrus az ausztrál bozóttűz áldozatainak megsegítésére tervezett melbourne-i koncertjét, Madonna a hátralévő fellépéseit mondta le a koronavírus terjedése miatt. Más előadók is hasonlóan döntöttek.

Miley Cyrus a Twitteren jelentette be, hogy a koronavírus terjedése miatt, a járványügyi intézet és más hatóságok ajánlására lemondja az ausztráliai bozóttűz áldozatai érdekében szervezett segélykoncertet.

Nagyon csalódott vagyok, hogy nem lehetek ott, de most azt kell tennem, ami a legjobb a banda és a stáb egészségének érdekében. Ettől még adakozni fogok a bozóttűz áldozatainak megsegítésére. Sajnálom, hogy Ausztrália most kimarad, de hamarosan visszatérek.

A koncerten Lil Nas X, a The Veronicas és DJ Seb Fontaine lépett volna még fel.

Ezzel egy időben a Pearl Jam is bejelentette, hogy a vírus miatt elhalasztják a teljes észak-amerikai turnéjukat, mivel az nyilván rengeteg ember egy helyre tömörülésével és utazásával járna, ezek pedig ellenjavallott dolgok mostanában. Az erről szóló, tíz bejegyzéses Twitter-üzenetfolyamban egyúttal az amerikai kormányt is bírálták:

Az se segít sokat, hogy semmilyen világos tájékoztatás nem jött a kormánytól az emberek biztonságára és munkavégzésére vonatkozóan. Mivel az egészségügyi minisztériumunk eddig sehogyan sem adta jelét, hogy kézben tartanák a dolgot, semmi okunk azt hinni, hogy a következő hetekben megoldódna a helyzet.

(A Pearl Jam budapesti koncertjének lemondásáról egyelőre nem érkezett hír.)

Madonna, akinek egy párizsi koncertje már korábban elmaradt a vírus miatt, most szintén lefújta Madame X turnéjából hátralévő koncerteket.

Az Entertainment Weekly gyűjtése szerint rajtuk kívül Khalid, a BTS, a Green Day, Avril Lavigne, a The National, a New Order, az Old Dominion is lemondott turnékat és koncerteket.