Elhalasztják Amerika egyik legnagyobb zenei fesztiválját a koronavírus miatt

Bár hivatalosan még nem jelentették be, a Forbes több belsős forrása is megerősítette, hogy áprilisról októberre halasztják az Egyesült Államok egyik legfontosabb zenei és művészeti fesztiválját, a Coachellát, amelynek egyik főfellépője az újraalakult Rage Against The Machine lett volna.

Az új időpont az április 10-i és 17-i hétvégék helyett az október 9-i és 16-i hétvégék lesznek. A Coachella szervezői még nem kommentálták az értesülést.

A fesztivál elhalasztását ugyanakkor már egy ideje pletykálták a szakmán belül; amikor néhány nappal korábban lefújták a South By Southwest (SXSW) fesztivált, többen már készpénznek vették, hogy a Coachella lesz a következő áldozat.

A koronavírus az egész koncertipart megrázhatja. Elmarad az Ultra Sound elektronikus zenei fesztivál is, de turnék és koncertek lemondását jelentette be a Pearl Jam, Madonna, Miley Cyrus, Khalid, a BTS, a Green Day, Avril Lavigne, a The National, a New Order, az Old Dominion is.

A Coachelláról szóló hírt Elon Musk, a Tesla atyja is kommentálta a Twitteren:

Addig kéne eltolni a Coachellát, amíg már nem lesz ilyen szar.

Hozzátette: bezzeg régen még jó volt a fesztivál, de mostanra a "túl sok céges szponzor" megjelenése mindent elrontott. A Coachella erre egyszerűen úgy reagált, hogy posztoltak egy fotót a fesztiválon díszletként kihelyezett, egy daruról lógó Tesláról.