Itthon is több nagy koncert sorsa kérdéses a járvány miatt

A koronavírus terjedése egyre több helyen érinti a tömegrendezvényeket is. Olaszország teljesen betiltotta a színházi/zenei/bármilyen tömegekkel járó rendezvényeket, de már a franciák is 1000 főben szabják meg egy esemény maximális létszámát. Itthon a vírus miatt lefújták a nagy tömegeket vonzó március 15-i ünnepségeket, így csak idő kérdése, hogy a kulturális-zenei ághoz mikor érnek el a kötelező óvintézkedések. Mi a helyzet a rendezvényekkel, mi lesz a jegyünkkel, ha eltörölnek valamit a vírus miatt? Egyelőre úgy néz ki, kevés helyen van kiforrott terv, sokan az operatív törzs tanácsaira várnak, de a jegyünk árát talán visszakaphatjuk.

Megkérdeztünk pár jelentősebb koncertszervező céget, a Hammert, a Livesoundot, a Concertót és a Live Nationt arról, milyen tervvel készülnek a nagyobb rendezvényeikkel kapcsolatban. Mindegyik cég egyöntetűen arról beszélt, hogy egyelőre várakoznak, amíg az operatív törzs mást nem javasol. Szerintük a magyarországi helyzet még nem indokolná a rendezvénylemondást, és habár a Livesoundnál volt már például turné, amit júliusra raktak át a koronavírus miatt, ennek ellenére az itthoni események jelentős részénél nem ezzel számolnak. A Concerto egyedül attól tart jelenleg, hogy a turnézó zenészek megijednek, és ők mondják le az összes koncerthelyszínüket (köztük Budapestet is).

Külön forgatókönyvekkel igazán csak a Fekete Zajnál készülnek, mert úgy gondolják, "egy rövidebb lemondási hullám is válsághelyzetet teremt a kulturális szektorban". Szerintük pont emiatt lenne fontos látni, hogy mi a kormány tervezete, számíthatnak-e majd a kisebb szervezetek is támogatásra, ha probléma lesz.

A Dürer Kertnél az operatív törzs döntéséig az élet megy tovább, mindeddig annyi történt, hogy a folyosókra és a bejáratokhoz kézfertőtlenítőket helyeztek ki, és összességében több pénzt fordítottak a tisztítószerekre. Itt jelenleg egy szabály van, hogy nincs kézfogás/ölelkezés zenészekkel, munkatársakkal. A hasonló kaliberű, de a Dürernél nagyobb klubkoncerteket is adó Barba Negrát is megkérdeztük, ők sem változtattak eddig semmin, és arról sincs döntés, hogy a helyzet súlyosbodása esetén mit tegyenek. A Papp László Sportarénától és az Akvárium Klubtól még semmilyen választ nem kaptunk, de az utóbbinál például már halasztottak el turnét a vírus miatt, a Ghostemane fellépését rakták még nem fix dátummal későbbre. A Papp László Sportaréna tavaszi nagy fellépései közül Carlos Santana március 19-re tervezett koncertje már biztosan elmarad.

A Tixánál egyelőre nem éreznek még nagyobb fennakadást, az elmúlt időszakban két eseményt, a Lukácsházi Böllérversenyt és a Sons of Apollo-turnét mondták le a szervezők, utóbbit vélhetőleg a más országokban kieső helyszínek miatt. Ezekre a cég már megkezdte a jegyár-visszatérítést.

Törlésre, halasztásra, helyszínváltozásra is van forgatókönyvünk, és az ügyfélszolgálatunk számára is napi szinten igyekszünk friss információt biztosítani. A bankkártyás tranzakciókat biztosító Simplepay munkatársaival is egyeztettünk, így egy nagyobb visszatérítési hullámra is van forgatókönyvünk. Egy válsághelyzetnél sem engedhetjük el a szervezők kezét, és az elmúlt napokban befutó telefonhívásaikból érezzük is, hogy van, aki felkészült a helyzetre, van, aki pedig még tanácsot kér a saját forgatókönyvének kidolgozására.