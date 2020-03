Billie Eilish Bad Guy című száma volt 2019 legnagyobb világslágere

Billie Eilish Bad Guy című dala volt 2019 legkelendőbb kislemeze nemzetközi lemezipari szövetség (IFPI) szerint. A 18 éves amerikai énekes-dalszerző slágerét 19,5 millió alkalommal vették meg, töltötték le vagy streamelték világszerte - írja az MTI.

Az IFPI adatai alapján Billie Eilish mögött Lil Nas X végzett Old Town Road című dalával, amely 18,4 milliós eladást produkált világszerte, a harmadik helyre pedig Shawn Mendes és Camila Cabello kislemeze, a Senorita futott be 16,1 millióval. A tizes listára még Post Malone és SwaeLee, Ariana Grande, Tones and I, Ed Sheeran és Justin Bieber, Lady Gaga és Bradley Cooper, Lewis Capaldi, valamint Halsey fért fel.

Billie Eilish Bad Guy című dala tizenöt országban vezette a slágerlistát, idén több Grammy-díjat is kapott. A szám Eilish első stúdióalbuma, a When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ötödik kislemezeként jelent meg egy évvel ezelőtt.

Billie Eilish legújabb száma, a No Time to Die a legújabb Bond-film betétdala, és ezzel több rekordot is sikerült megdöntenie: egyrészt ő a legfiatalabb előadó, akit felkértek erre a feladatra, másrészt egyetlen korábbi címadó dal sem produkált olyan eladásokat a megjelenése első hetében, mint ez.