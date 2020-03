Ha sokáig tart a járvány, a nyári fesztiválok is bajban lesznek

A magyar fesztiválokat és könnyűzenei rendezvényeket is érinti a világjárvány okozta felfordulás, bár egyelőre azt nehéz megmondani, hogy milyen hatással lesz a nyári főszezonra. Az biztos, hogy a tavaszi zenei programok egy része elmarad, és ha április végéig nem oldják fel a nemrég meghirdetett rendkívüli vészhelyzetet, akkor több nyár eleji tömegrendezvény is bajba kerülhet.

Amerikában már le kellett mondani olyan meghatározó zenei rendezvényeket, mint a SXSW vagy a Coachella, és nálunk is rengeteg kulturális esemény marad el a járvány miatt. Átmenetileg bezártak a bulinegyed frekventált helyei is, mint a Szimpla, az Instant, az Ötkert és a Beat on the Brat is, valamint a Mika Tivadar Mulató is lemondja a zenés programjait. A krízis mindenkit érint a piacon, azonban itthon annyival kedvezőbb a helyzet, hogy a nagyobb fesztiválokat javarészt a nyár második felében tartják, így elképzelhető, hogy ezeket végül nem sodorja el a járvány.

A legjobb eshetőség szerint a helyzet három-négy hét alatt rendeződik, azonban a tavaszi szezon egy részének már így is lőttek, mivel 100 főnél nagyobb rendezvényeket most úgysem lehet tartani, és a külföldi fellépők is elkezdték visszamondani a tavaszi turnéikat. A magyar koncerteket ez annyiban érinti, hogy a márciusi fellépéseket mindenki ezerrel igyekszik áttenni májusra.

Több iparági szereplő azt mondta nekünk, hogy a helyzet nem feltétlenül katasztrofális, amennyiben a kormány áprilisig feloldja a vészhelyzetet, és megszűnik a tegnap bevezetett korlátozó rendelkezés.

A nagy gond akkor jöhet, ha a járvány kitart májusig, mert akkor a külföldi előadók elkezdik a nyári turnéikat is visszamondani, ami drámai helyzetbe hozhatja azokat a fesztiválokat és klubokat, ahol sok külföldi zenész vendégszerepel.

A fővárosban ez leginkább a Dürer Kertet, Akváriumot, az A38-at és a Budapest Sportarénát, illetve a Budapest Parkot érinti.

A legnagyobb veszélyben a júniusi (és július eleji) fesztiválok vannak, ezek közül érdemes kiemelni a jelentősebbeket:

Fishing on Orfű (06.17-06.20.)

Kolorádó (06.17-06.21.)

Volt (07.01-07.04.)

Rockmaraton (07.06-07-11.)

Bánkitó (07.08-07.11.)

Balaton Sound (07.08-07.12.)

A Fishing on Orfűn idén minimális számban lesznek külföldi fellépők, így a legrosszabb esetben sem történik katasztrófa, hiszen évek óta a hazai fellépőkre épít a fesztivál. Jóval nehezebb helyzetbe kerülhet a Kolorádó, amely kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a külföldi, egzotikus országokból érkező előadókra Japántól Ghánán át Mexikóig, így komolyan érintheti, ha egy nyár elejéig elhúzódó járvány miatt végól kizárólag csak magyar előadókkal kell megtartania az eseményt.

Ha viszont tartósan maradnak a jelenlegi állapotok, akkor a visszamondáscunami elérheti a júliust, ennek a hónapnak az első felében pedig négy olyan rendezvény is akad, amelynek a bevételét nagyban meghatározza, hogy milyen külföldi fellépőket hívnak el az adott évben. A Volt Fesztivál ugyan javarészt hazai zenekarokat vonultat fel, de a jegyeket mégis csak az olyan fellépők nevével adják el, mint a hosszú évek után újra turnézó My Chemical Romance, Lenny Kravtiz, a Bring Me the Horizon, az Offspring és még egy tucat más külföldi előadó. A My Chemical Romance már el is napolta a márciusi japán turnéját, és a legtöbb sztárfellépő Amerikából és Nagy-Britanniából érkezik, ahol a vírus csak most kezd elharapózni. Hasonló a helyzet a szintén rengeteg brit és amerikai együttessel működő Rockmaratonnál, illetve valószínűleg a Bánkitónak sem jönne jól, ha a három észak-amerikai főfellépője nélkül kellene megtartani a fesztivált, bár a törzsközönség valószínűleg akkor is lemegy a tóhoz, ha végül egy vak néni hárfázik a színpadon. A Balaton Soundon már háromszor ennyi fellépő érkezik az országon kívülről, ráadásul itt a közönség egy jelentős százaléka sem Magyarországról érkezik.

A Sziget a késő augusztusi kezdés miatt még jól is járhat, azonban a cégcsoporthoz köthető vállalkozásoknak nincs könnyű dolga. Ha még meg is ússza a nagy gebaszt a Sound és a Volt, a júniusi Gyereksziget és a május végi Gourmet Fesztivál sorsa komoly fejtörést okozhat. Kerestük is ez ügyben a Szigetet, de ahogy a Népszavának, úgy nekünk sem reagáltak.

Értelemszerűen a legtöbb fesztivál még kivár, hiszen a járvány nem csak a fellépők turnézására, hanem a jegyvásárlási kedvre is kihatással van. A Soundnak és a Szigetnek például létfontosságú, hogy a járvány ne vegye el a kedvét a küföldieknek, hiszen ezek a rendezvényen évek óta nem csak a hazai közönségre építenek, azonban éppen most van az a periódus, amikor még olcsóbban hozzá lehet jutni a belépőkhöz, és ha a vírus miatt ezeknek az értékesítésében is komoly kimaradások látszanak, akkor több mint valószínű, hogy nem kevés magyar fesztivált kell félgőzzel lebonyolítani vagy akár teljesen lefújni. Ráadásul a Sziget idén talán túlrizikózta magát azzal, hogy egészen az utolsó utáni pillanatokig kivártak, hogy bejelentsék a fellépőket, mivel jobban járnak, ha a jegyvásárlási kedv az emberekben hamarabb felébred.

(Borítókép: Pavel Bogolepov / Index)