Koronavírus-fertőzés miatt halt meg egy ismert kameruni szaxofonos

86 éves korában elhunyt Manu Dibango kameruni származású szaxofonos, halálát a koronavírus okozta a France24 szerint. Dibango egy párizsi kórházban hunyt el.

Dibango Kamerunban született, de 1949 óta Franciaországban él, ahová tinédzserként érkezett. A szaxofonon és vibrafonon is játszó zenész karrierje során megkapta a francia lovagrend kitüntetését, és annyira aktív volt, hogy még 2019-ben is turnézott.

A zenész az afrojazz egyik úttörőjeként tartják számon, aki funk és hagyományos kameruni zenei elemeket ötvözött a zenéjében. Legismertebb dalát 1972-ben adta ki Soul Makossa címmel, ami a Billboard Hot100-as listáján a 35. helyig jutott, de rengetegen fel is dolgozták azóta a számot.

A szám hatással volt Rihannára és Michael Jacksonra is, utóbbival peres ügye is lett Dibangónak, mert azzal vádolta, hogy a Thriller album egyik számának egy részét az ő dalából lopta az énekes, de sikerült peren kívül megegyezniük.

A dalban hallható "ma-mako, ma-ma-sa, mako-mako ssa" vokál annyira elterjedt, hogy később Jackson és Rihanna mellett olyan előadók számaiban is feltűnt, mint Big Daddy Kane, Milli Vanilli, A Tribe Called Quest, Geto Boys, Jovanotti, Fugees, Bloodhound Gang, Jennifer Lopez, Eminem, Kanye West, Childish Gambino, de még Will Smith Getting Jiggy With It c. számában is hallható.