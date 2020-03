Meghalt az R.E.M. és a King Crimson dobosa, Bill Rieflin

59 éves korában, vélhetően rákban meghalt Bill Rieflin, a King Crimson, az R.E.M. és a Nine Inch Nails egykori dobosa, írja az Ultimate Classic Rock a dobos feleségének közlésére hivatkozva.

Rieflin pályafutása egy seattle-i punkrock együttesben kezdődött, itt ismerte meg az indusztriális metál egyik legnagyobb alakja, a Ministry frontembere, Al Jourgensen. Ő zenélt a műfaj egyik legfontosabb lemezén, a Ministry 1998-as The Land of Rape and Honey-ján, de aztán, ahogy az együttes jobban a metál felé fordult, kilépett, mondván, a gitárzene halálra untatja.

Játszott a KMFDM-ben, a Swansban, az Angels of Light nevű folkegyüttesben, és ő dobol a Nine Inch Nails 1999-es, The Fragile című dupla albumán. 1999-ben kiadta első szóló lemezét, ekkor kereste meg az R.E.M. tagjaival, hogy aztán ő doboljon a turnéikon, majd a 2004-es Around the Sun, a 2008-as Accelerate és a 2011-es Collapse Into Now című lemezeiken. 2013-ban csatlakozott a King Crimsonhoz, majd 2019-ben visszavonult.

Halálának okait hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, de egy zenésztársa a Twitteren a rákot okolta miatta.