Ettől a daltól kicsit kisimulnak az idegei

Eléggé kedveltük Lajhó Dorka (Laiho) nemrég megjelent debütáló EP-jét, de itt még nincs vége, ugyanis most nálunk debütál az előadó legújabb száma Sweet Dreams címmel.

A dalt egyedül, egy szál gitárral adja elő, azonban nem stúdióverzióban, hanem először akusztikus változatban lehet hallani.

Valami különlegesebbel szerettünk volna bejelentkezni, mint egy újabb, átlagos dalpremier. Azt éreztük, hogy ennek a dalnak jobban állna és személyesebb lenne, ha inkább elénekelném a nézőknek, akár egy koncerten.

A dalhoz készült videót egyébként a Balaton Methodért is felelős Szimler Bálint rendezte, és ő írta a dalszöveget is. A klip hangulatában és látványában kicsit meg is idézi a Balaton Methodot, mert inkább egy élőzenés videó, mint egy nagyon megkomponált videóklip.

A dalról egyébként Kovács Zoltán kollégánk írta meg a legjobban, hogyan alkalmazkodik a mostani karanténos közhangulathoz: