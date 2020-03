Meghalt koronavírusban Alan Merrill, az I love Rock 'n' Roll szerzője

A zenész 69 évesen halt meg New Yorkban vasárnap, miután elkapta a koronavírust, írja a Deadline.

A hírt az énekes lánya, Laura Merrill erősítette meg a Facebookon, ahova vasárnap írta ki, hogy

a koronavírus elvitte az édesapámat. Két percet kaptam arra, hogy elköszönjek tőle, mielőtt kizavartak. Békésnek tűnt, amikor távoztam, még reményt adott arra, hogy nem lesz belőle egy hír a CNN/Fox képernyőjén.

Később pedig egy másik posztban is elbúcsúzott apjától:

Örökké, apa... örökké szeretni foglak.

Alan Merrill a The Arrows zenekar tagja volt, ő írta az együttes I love Rock 'n Roll című, 1975-ös slágerét is. Később a Grammy-díjas producerrel, Rick Derringerrel is összeállt, akivel három albumon, illetve 1983-ban egy szólólemezen is dolgoztak. 1989-ben az HBO Encyclopedia Brown című sorozatában is játszott.