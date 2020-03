Kórházba került Plácido Domingo, miután pozitív lett a koronavírustesztje

A 79 éves operaénekes Mexikóban került kórházba, miután pozitív lett a tesztje koronavírusra, írja a Los Angeles Times.

Az operaénekest szombaton szállították kórházba, amivel kapcsolatban sajtónyilatkozatot is kiadtak. Ebben Domingo sajtósa azt írja, hogy az énekes állapota stabil, de kórházban marad egészen addig, amíg „az orvosok azt szükségesnek látják ahhoz, hogy Domingo teljesen felépüljön”.

Az énekes március 22-én jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje, ráadásul a tünetek is jelentkeztek nála, láza van és köhög. A vírus miatt később komplikációk léptek fel, ekkor került kórházba.

Domingo neve egyébként a tavalyi évben, illetve idén januárban is többször előkerült a médiában. Miután több nő is szexuális zaklatással vádolta meg, több operaház és zenekar is visszavonta meghívását, majd Domingo szeptemberben bejelentette, azonnali hatállyal távozik a New York-i Metropolitan Operaházból, pár nappal később pedig lemondott a Los Angeles-i Opera vezetéséről is.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!