Meghalt Ellis Marsalis Jr. New Orleans-i jazzlegenda

85 éves korában meghalt Ellis Marsalis Jr. amerikai jazz-zongorista és zenetanár, tudta meg a CNN. A legendás zenész szerdán vesztette életét, halálát a koronavírus okozta, közölte fia, Branford Marsalis a New York Timesszal.

"Ellis Marsalis egy legenda volt, a prototípusa annak, amit a New Orleans-i jazz alatt értünk" – írta a város polgármestere,LaToya Cantrell egy Twitter-bejegyzésben.

A műfajban híres Marsalis család feje 1955-ben a Dillard Egyetemen diplomázott komolyzenei tanulmányokból, a hetvenes években a Loyola Egyetemen szerzett mesterdiplomát, majd a Virginia Commonwealth University-n és a New Orleans-i Egyetemen tanított, ahol a jazztanszéket vezetett 12 éven át.

Apja, Ellis L. Marsalis Sr. az amerikai polgárjogi mozgalom aktív szereplője volt: a New Orleans külvárosában általa vezetett Marsalis Motelben gyakran megfordult Martin Luther King és Ray Charles is.

Ellis Marsalis Jr.-t 2008-ban iktatták be Louisiana állam hírességeinek csarnokába, három évvel később a Marsalis család megkapta a jazz mesterei kitüntetést a Művészetekért Nemzeti Alapítványtól az amerikai zenéhez és kultúrához nyújtott hozzájárulásért, írja az MTI.

Hat gyermeket és tizenhárom unokát hagyott maga után, négy fiából is híres zenész lett: a trombitás Wynton a New York-i Jazz at Lincoln Center művészeti központ zenei igazgatója lett, 1997-ben zenei Pulitzer-díjjal tüntették ki; Branford világhírű, többszörös Grammy-díjas szaxofonos és zenekarvezető, de a műfajban jól ismert név a harsonás Delfeayo és a dobos Jason is.