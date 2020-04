Elefánt a nappaliban!

Koronavírusos időkben, a lakásba zárva az emberre különösen ráfér egy kis minőségi szórakozás. Bár igény lenne rá, az Indexen egyelőre nem kísérletezünk más műfajokkal: este háromnegyed 8-kor ma is komolyzenét közvetítünk a Budapesti Fesztiválzenekar próbaterméből. Biztos vannak, akiknek a klasszikus zene, pláne mondjuk egy vonósnégyes legalább olyan idegen a lakásban, mintha egy hatalmas szürke állat legelné épp a sarokban a kókuszpálmát, de az ajánló címével nem az ő helyzetükre, hanem az utolsó darabra utalunk.

Ahogy a járvány kitörése óta megszokhatták, a karanténkoncert azt jelenti, hogy nem a zenekar, hanem annak zenészei adnak elő kamarazenét. A koncertet az alábbi linkre kattintva az Index Facebook-oldalán is hallgathatják, ott a zenét szöveges szakkommentfolyammal kísérjük, hogy aki szeretné, kicsit beavatottabbnak érezhesse magát.

Ha nem akar lemaradni a koncertről, kérjen itt ebben a lenti posztban értesítőt!

Beethoven a C-dúr duót eredetileg klarinétre és fagottra írta, de népszerű a hegedű-cselló átirat is, amivel a ma esti kamarakoncert kezdődik. A körülbelül tízperces mű háromtételes, és különösen az utolsó, rondótétel ismert.

A következő darab is egy átirat: a C-dúr Rondót Mozart hegedűre és zenekarra írta. A ma este hallható fuvolaátirat (D-dúr) a szerző halála után keletkezett, a zenekart zongora helyettesíti.

Sosztakovics 1960-ban, három nap alatt írta a 8. vonósnégyest. Nem sokkal azelőtt kellett belépnie a kommunista pártba, és megoszlanak a vélemények, hogy őszintén ajánlotta-e fasizmus és a háború áldozatainak, ahogy a kottába írta, vagy valójában a totalitarianizmus áldozataira, így saját magára gondolt-e. Az mindenesetre jelzésértékű, hogy az öttételes műben rengeteget variálja a saját nevének kezdőbetűire utaló emblematikus zenei motívumot.

Ezután Telemann hat kánonszonátája közül az első három következik, tubán. A kánon szó szerint értendő: a két hangszer pontosan ugyanazt játssza, egy ütem elcsúszással. Telemann kora egyik legnépszerűbb zeneszerzője volt (sokkal sikeresebb, mint Bach), ami összefügghet azzal, hogy a zenéje nagyon könnyen befogadható. A kánonszonátákat kifejezetten házi muzsikálásra szánta (eredetileg fuvolása vagy hegedűre), hogy a lejátszásukban bárki örömét lelje.

A Beatles utolsó albumának híres szólószámát, a Blackbirdöt, annak is az első frázisát most két tubán és ütőhangszereken játsszák a BFZ zenészei, egy funkys feldolgozásban. A koncert a címben megénekelt ormányos garázdálkodásával zárul: a basszusharsonás-zeneszerző Tommy Pederson Elephant in the Living Room című száma egy ormótlan elefánt esetlen billegését idézi fel.