Marianne Faithfull is koronavírusos

A hatvanas években folkénekesként, majd Mick Jagger barátnőjeként ismerté lett, idén 73. éves Faithfull állapotáról a Guardian azt írta, kielégítő, a kezelésre jól reagál. Penny Arcade nevű barátnője szerint az egész azzal kezdődött, hogy az énekesnő önkéntes karanténba vonult a lakásában, mert náthás volt, és felment a láza is, de nem jobban, így bement a kórházba, ahol kiderült, hogy koronavírusos.

Ami ennél veszélyesebb, hogy Faithfullnál azóta tüdőgyulladást is diagnosztizáltak, és mivel elég beteges volt eddig is (anorexia, heroinfüggőség, mellrák, hepatitis C, köszvény, elfertőződött csípőprotézis, stb.), és a koronavírusos betegek nagy részének a halálát valamiféle komplikáció okozza.

Faithfull a hetvenes évek vége óta (az 1979-es Broken English jelentette a nagy visszatérést) folyamatosan adott ki lemezeket, legutóbbi anyaga a 2018-ban megjelentetett Negative Capability nagy kritikai sikert aratott.

