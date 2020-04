Hosszú posztban ír Duffy arról, hogyan rabolták el, tartották fogva és erőszakolták meg

A brit énekesnő először 2020. februárjában írt arról, hogy évekkel ezelőtt elkábították és elrabolták, de akkor nem bocsátkozott részletekbe. Az eredeti Instagram-posztot ugyan törölte, de most egy több ezer karakteres írásban mesélte el, mi történt vele, és miért döntött úgy, hogy a nyilvánosság elé lép. Úgy gondolta, hogy ilyen nehéz időkben, mint amit most a világjárvány miatt élünk át, a szavai talán pár pillanatra elterelik a figyelmünket arról, mi történik a külvilágban, és talán lesz olyan, akiknek vigaszt jelent, ő hogyan lépett túl élete legsötétebb időszakán.

Duffyt a születésnapján egy étteremben kábítószerezte be a férfi, így rabolta el. Állítása szerint otthonában négy héten keresztül tartotta fogva az illető, és nem igazán emlékszik semmire ebből az időszakból, azt sem vette észre, hogy repülőre szálltak. Állítólag csak akkor tért magához, amikor már egy kocsiban ültek. Az illető ezután egy hotelszobába zárta be, ahol meg is erőszakolta. Az énekesnő állítólag azért nem próbált meg megszökni, mert nem volt nála pénz, és félt, hogy elrablója kerestetni fogja a rendőrséggel. Miután visszatértek Nagy-Britanniába, továbbra is úgy érezte, hogy veszélyben az élete, ugyanis a férfi többször is utalt arra, hogy megöli. Ezért nem mert elmenni a rendőrségre sem.

Az énekesnő a történtek hatására depresszióba esett, és elvonult a külvilágtól, olykor hetekig nem találkozott és nem beszélt senkivel, hagyta, hogy a szörnyűség, ami vele történt uralja az életét. Felmerült benne az is, hogy megváltoztatja a nevét, a külsejét és egy másik országba költözik. Az esetet követő három évben többször is lakhelyet váltott, mert soha nem érezte magát biztonságban. Végül az ötödik házban nyugalomra lelt, ezért is lett a posztnak az a címe, hogy The 5th House.

Először egy pszichológusnak mesélt arról, min ment keresztül, és neki is köszönheti, hogy sikerült feldolgoznia a történteket, bár az első néhány alkalommal még a szemébe sem mert nézni. Később pedig a rendőrséget is tájékoztatta, ugyanis valaki megzsarolta őt, és el kellett mondania, mivel próbálják sakkban tartani, illetve amikor három férfi be akart hatolni az otthonába, szintén beszélt a múltról.

Hozzátette, attól tartott, hogyha nyilvánosságra hozza a történetét, azzal csak ártani fog magának, de úgy érzi, még nagyobb károkat okozott az, hogy hallgatásba burkolózott, és éneklés nélkül nem tud létezni.

Most már magam mögött hagyhatom ezt az évtizeded

– írta, és reméli, most már senki nem fog arról kérdezősködni, mi történt vele.

