Mándoki László írt egy dalt a járvány hőseiről meg a pénzügyi spekulánsokról

A koronavírus-járvány sok előadót ihletett meg, ez alól Mándoki László sem kivételt. Pár nappal ezelőtt került fel a Youtube-ra a Thank You című szám, amivel azoknak szeretne köszönetet mondani, akik a koronavírus elleni harcban a frontvonalon harcolnak, vagyis az orvosoknak és az ápolóknak, illetve úgy általában a hétköznapi hősöknek, és dalban természetesen arra kér mindenkit, hogy maradjanak otthon. Az új szám apropóján a Magyar Nemzet interjút is készített a zenésszel, aki már a dalban is pedzegette, illetve a videokliphez mellékelt szövegben is többször felbukkan a spekuláns szó.

Mándoki László a Magyar Nemzetnek elmondta, orvosként dolgozó felesége továbbra is bejár a rendelőbe, és onnan, hogy állítása szerint egy héttel ezelőtt nem volt maszkjuk, gyorsan eljutunk a 2008-as gazdasági világválságig és Brüsszelig.

Mindenhol ilyen hiányosságokat lehet tapasztalni, ami elképesztő, hisz tizenkét év telt el, mióta a világot majdnem csődbe vitték a pénzügyi spekulánsok, akkor a politikai döntéshozók Brüsszelben az adófizetők terhére a segítségükre siettek

– nyilatkozta Mándoki, aki szerint igen, vannak, akik a "világ tönkremenésére fogadtak", és kifejti, a neoliberalizmust bizony meg kell fékezni, helyette a szociális piacgazdasághoz kell visszatérni.

Félreértés ne essék, én nem a kapitalizmus, hanem az ellen a kaszinókapitalizmus ellen érvelek, amelyik a kórházi ágyak ellen is fogadott. Nem a tőzsde ellen vagyok, a klasszikus kapitalizmust védelmezem, amelyben az a normális, ha valaki alapít egy céget, és arra fogad, hogy sikeres lesz, sok embert alkalmaz, így viszi valamire. Nem olyan spekulációból gazdagodott meg, ahol csökkenő árfolyamokra fogadott

– teszi hozzá Mándoki, aki erről a témáról két esszét és egy nyílt levelet is írt Angela Merkelnek. A zenész egyébként nemcsak Orbán Viktorral ápol jó viszonyt, hanem a német kancellárral is.

Szóba került persze az is, hogy az Európai Unió aggodalmát fejezte ki a koronavírus kapcsán hozott magyarországi intézkedésekkel, amire Mándoki ennyit mondott:

Ez nekem olyan hír, mint az, hogy reggel fölkel a nap.

A zenész szerint egyébként Magyarország nagyon sok mindenben előrébb járt vagy jár mint a nyugati országok, szerinte például mi voltunk az elsők, akik "szembeszálltak a kaszinókapitalizmussal", majd a nemzet fontosságáról is beszélt.

A kontinens erőssége a nemzeti különbözőségekből adódik, és akkor jó, ha ez az Európa alulról, nemzetekből épül fel. Szerintem minket, magyarokat nem kell félteni, a jég hátán is megélünk, mert mi mindannyian kicsit katolikusok, kicsit evangélikusok, kicsit reformátusok és kicsit zsidók is vagy egyszerűen csak ateisták vagyunk, egy olyan kultúra, amely egy Bartók Bélával és rengeteg szellemi értékkel gazdagította a világot.

Hozzáteszi, reméli, hogy a járvány után kialakul egy új európai egység, ami ember- és családközpontú értékrendszeren alapszik, hiszen régen is így volt.

Az utóbbi huszonöt évben szabadult el a pokol, amikor ez a pénzhajhász kapzsiság elkezdte szorongatni a szociális piacgazdaságot, és még a kórházakba is begyűrűzött... Harminc éve komoly lépést tettünk a jó irányba, de most újra eljött az ideje, hogy nézzük meg, mit tehetünk az emberiességért, a kapzsiság ellen. És ezeket az értékeket a Wall Streeten is kötelezővé kellene tenni.

Ami pedig a hétköznapokat illeti, Mándoki László is otthon tölti a napjai nagy részét, a feleségével felváltva mennek vásárolni, és néha átmegy a Starnbergi-tó partján található házuktól másfél kilométerre lévő stúdiójába.