R. Kelly nem szabadulhat a börtönből a koronavírus miatt

Egy brooklyni bíró elutasította R. Kelly kérelmét, hogy bocsássák szabadon a börtönből a koronavírus-járványra való tekintettel. A bíró nem látta indokoltnak, hogy R. Kelly házi őrizetet kapjon, szerinte az énekes nem tartozik a betegség által leginkább veszélyeztetett fogvatartottak közé, írja a Variety. Kellyt a Chicago Metropolitan Correctional Centerben tartják fogva, ítéletre vár többek között egy zsarolási és egy szexuális kényszerítési ügyben. Összesen egyébként huszonhét esetben vádolták már meg a személyes szabadság korlátozásától vesztegetésen át kiskorúak elleni szexuális bántalmazásig.

R. Kellyről évtizedek óta tudható, hogy kiskorúakkal folytat szexuális kapcsolatokat, bőven felnőtt férfi volt, amikor meghamisított papírokkal feleségül vette az azóta meghalt énekesnőt, az akkor 15 éves Aaliyah-t. Nyilvánosságra került egy videó is, amin egy 14 éves lánnyal közösül, de ebben az ügyben is felmentették. Vagyis mindezek ellenére lényegében nyugodtan élhette az életét, lemezeket csinált, koncertezett.

Ez változott meg pár éve, miután kijött egy dokumentumfilm róla, és több újságíró ráállt Kellyre, a lemezcége kirúgta, szakmailag egyre inkább ellehetetlenült, és a hatóságok is léptek. Így került 2019-re börtönbe, ahol a szinte követhetetlen bűnlajstroma ügyében hozott ítéletekre vár. Ügyvédei azzal érveltek, hogy Kelly már 53 éves, tehát a kora miatt is veszélyeztetett, ráadásul nemrég egy műtéten is átesett. A bíró azonban úgy vélte, hogy az énekes esetében fennáll a szökés és a tanúk befolyásolásának veszélye is, így börtönben kell maradnia.

Nemrég a rapper, Tekashi 6ix9ine szabadult idő előtt a börtönből a koronavírus-járvány miatt. Ő több kirívóan erőszakos New York-i bűncselekményben is részt vett, többek között fegyveres rablásban és kábítószer-kereskedelemben is segédkezett, valamint egy alkalommal fegyverrel lőtt egy rivális banda tagjára, hogy ráijesszen.