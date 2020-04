Megvan Nick Cave lemondott budapesti koncertjének új dátuma

A Nick Cave and the Bad Seeds átütemezte európai turnéját 2021 tavaszára, a magyarországi koncertre 2021. május 13-án kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában. A megváltott jegyek változatlanul érvényesek

– közölte a szervező cég a sajtóval szerdán.

A Nick Cave and the Bad Seeds épp egy évvel a remekül sikerült előző magyar koncertjük után jött volna megint Budapestre, június 2-án, de a koronavírus-járvány miatt az egész turnét elhalasztották; most kiderült, hogy nem is kevéssel, majdnem egy teljes évvel.

Az eredeti turné a zenekar októberben megjelent, legutóbbi albuma, a Ghosteen bemutatója lett volna; arról egyelőre nincs hír, hogy ebben lesz-e változás. Az új turné első, észak-amerikai lába viszont már szeptemberben elkezdődik és októberig tart, Európában pedig áprilisban kezdenek, hogy aztán június 7-én, Tel-Avivban érjen véget a turné.

A Ghosteenről kritikánkban azt írtuk:

Ez a lemez semmi másról nem szól, mint arról a valós eseményről, hogy Nick Cave egyik kamasz fia meghalt, és az ezzel járó érzést lehetetlen felfogni, feldolgozni, sőt, lehetetlen egyáltalán elhinni is az egészet. (…) Iszonyúan személyes lemezről van szó; olyan hallgatni, mintha egy régi barátunk egy éjszaka a sokadik üveg bor után végre megnyílna, és elmondaná, miért olyan depressziós már hónapok óta, mit érez pontosan, miben bízik és mitől retteg. Különös, minden tekintetben szokatlan, szinte semmi máshoz nem hasonlítható lemez ez.

A teljes kritika itt olvasható: