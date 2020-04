A Kennedy-gyilkosságról szóló 17 perces dalával lett Bob Dylan először listavezető

Bob Dylannek az elmúlt 8 évben a Murder Most Foul volt az első saját dala. A szám március 26-án jelent meg, most csütörtökre pedig elérte a Billboard rockzenei eladások listáján az első helyet, írja a The Wrap.

A Billboard szerint a dalt megjelenése első hetében 10 ezren töltötték le és 1,8 millióan hallgatták streamingfelületről csak az USA-ban. A YouTube-on 2,7 milliónál is több nézőnél tart jelenleg. Ezzel a nézettséggel a Billboard rockzenei listájára már hamarabb felkerült, de akkor még csak az ötödik helyre.

A dal egy, az 1963-as Kennedy-gyilkosságról szóló 17 perces ballada. Az USA korábbi elnöke ellen elkövetett, tisztázatlan merénylet mai napig számos film, tévéműsor vagy éppen összeesküvés alapja, megzenésítve viszont relatíve ritka: amik születtek, azok is inkább a merényletet követően a '60-as és '70-es években. A Murder Most Foul egyébként nem csupán az elnök megöléséről, hanem az azt övező változásokról, a későbbi évek zenei kultúrájáról is szól, megemlítve például a The Beatles-t.

A régóta pályán lévő, most 78 énekes a számról azt mondta, hogy egy olyan dal volt, amin régóta dolgozott, de sosem adta ki. A mostani publikálásával rajongóinak fejezte ki köszönetét azok "lojalitásáért és támogatásáért".