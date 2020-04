Megalakulásuk 10. születésnapja alkalmából visszatérhet a One Direction, ezt a Page Six írja. A visszatérés valószínűleg egyszeri lesz, és - főleg a járvány miatt - arra kevés az esély, hogy turnézni indulnak. A rajongók már akkor kombinálni kezdtek, amikor a fiúcsapat négy tagja egymás után követte be Twitteren az ötödiket, Zayn Maliket.

A potenciális visszatérést nehezíti, hogy a fiúcsapat 2016-os feloszlása a tagok különböző kiadóknál kezdtek szólókarrierbe. Viszont a Page Six forrásai szerint, ha vissza is térnek együtt, azt biztosan csak a virtuális térben tehetik meg a jelenlegi globális helyzet miatt.

A One Direction vitán felül a 2010-es évek legnépszerűbb fiúcsapata, amelynek tagjai azóta külön-külön is aktívak. Harry Styles nemrég hozott ki egy szólólemezt és szerepelt a Dunkirk c. filmben is, Zayn Malik szintén felkapott szólóban, Louis Tomlinson pedig a brit X-Faktorban tűnt fel zsűriként.

Liam Payne a Sunnak el is ismerte, hogy valóban megkezdődött a kommunikáció a tagok között, hogy találjanak ki valamit a 10. évfordulóra. A korábban említett Twitter-bekövetések mellett mind az öt tag nemrég visszakövette a One Direction hivatalos oldalát, mind az öt albumuk visszakerült az Apple Musicra, és felélesztették a zenekar korábbi honlapját is. A Page Six egyik forrása szerint a tagok a Rolling Stonesról próbálnak példát venni, hogy miként lehet egyszerre sikeresen fenntartani a fiúcsapatot, miközben mindenki dolgozhat nyugodtan a szólókarrierjén.

Harry Styles egyébként egy saját készítésű pólóval (pontosabban az abból befolyó összegből) támogatja a koronavírus elleni küzdelmet, amelynek köszönhetően Los Angelesben ragadt márciusban, mert a turnéja elmaradása miatt nem tudott hazautazni Londonba.