Májusban jelenik meg a tervek szerint Bartha Márk 18 c. albuma a hazai elektronikával foglalkozó EXILES gondozásában, amelyhez készült egy elképesztően látványos, több mint hétperces előzetes, ami most a Stenken látható először. A különleges videón New York, Mumbai és Budapest városképei formálódnak valami olyanná vizuálisan, mintha csak az Eredet c. film kimaradt jeleneteit látnánk.

A zeneszerzőként színházi, film- és táncprodukciókban is dolgozó Bartha Márk 2018 nyarán rakta össze produkciót, innen is kapta a májusban megjelenő, nyolc számos album a címet.

Egy sor magánéleti körülmény és szakmai frusztráció eszkalálódott ’18 nyarára, amely ponton elkerülhetetlenné vált egyfajta mélyebb önreflexió. Ebben az elmerülésben az első, kvázi terápiás eszközt az alkotásban találtam meg, ekkor készült el a ’18’-ra keresztelt album zenei anyagának nagy része. A személyes úttal párhuzamosan a zenei anyag is sokat érlelődött és változott, és azért is lett különösen fontos számomra, mert amellett, hogy egy terhelt időszakot idéz, magának a változás folyamatnak is a szimbólumává vált.

- meséli Márk a lemezről, amelyhez testvére, Bartha Máté készített egy fantasztikus, kvázi előzetesként funkcionáló videót. A fotós és dokumentumfilmes Máté munkáiról több alkalommal is beszámoltunk már az Indexen, például ebben a 2016-os Nagyképben, vagy arról a fotósorozatról, amellyel megkapta a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat 2018-ban, de megnyerte már az arles-i fotófesztivál Prix Découverte Louis Roederer díját is.

A korlátozások nyomán lelassuló élet lehetőséget ad az önvizsgálatra, mind személyes, mind pedig globális szinten. Ebben a ránk telepedő csöndben kénytelenek vagyunk most magunkkal és az általunk teremtett, javakat és ingereket halmozó világgal szembenézni, talán hosszú idő óta először. Amit látok az számomra egyszerre szép, mert bonyolult és emberi, és ijesztő, mert túlnőtt rajtunk és lehet, hogy irányíthatatlanná vált. Ezzel a folyamattal számomra párhuzamos a testvérem zenéje mögött megjelenő személyes válsághelyzet, reflexió és megoldáskeresés. Ezért, és kényszerű otthonmaradásom apropóján évekkel ezelőtt, utazásaim során (New York, Mumbai, Budapest) vonat és metróablakokból készített felvételeket vettem elő, és ezeket rendeztem folytonos, mozgó szövetté.

A 18 c. album májusban lesz elérhető az EXILES-nak köszönhetően, ahol rendszeresen jelennek meg más magyar elektronikus zenei kiadványok, általában ingyen vagy tetszőlegesen megadható összegű támogatásért cserébe.