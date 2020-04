Tulajdonosa úgy döntött, hogy eladja azt a jegyzetfüzet lapot, amire az énekes-zeneszerző a hatvanas években leírta az egyik legismertebb száma, a Times They Are A-Changin dalszövegét, és 2,2 millió dollárt, vagyis nagyjából 715 millió forintot kér a rocktörténet eme darabjáért. Aukció nem lesz, az első ember, aki megfelelő ajánlatot tesz, viheti is.

A kézzel írt dalszöveg korábban Bob Dylan menedzserének, Jeff Rosennek a tulajdonában volt, de hogy most ki is az, aki túl szeretne adni rajta, azt nem tudni, az eladó szeretne névtelen maradni, írja a Reuters.

A 2,2 millió dolláros összeg nem annyira meglepő, ha tudjuk, hogy 2014-ben a Sotheby's aukciósház árverésén 2 millió dollárért cserélt gazdát Dylan Like a Rolling Stone című számának dalszövege. Ez az összeg pedig állítólag világrekordnak számított a rock műfaján belül.

A Los Angeles-i, aláírásokkal, emléktárgyakkal és hasonlókkal kereskedő Moments in Time közreműködésével egyébként más Dylan-ereklyék is megvásárolhatóak, például a Blowing in the Wind, a Subterranean Homesick Blue vagy a Lay Lady Lay kéziratai is. Ezekhez valamivel szerényebb összegért lehet hozzájutni, mert a Moments is Time tulajdonosa, Gary Zimet szerint ezek nagyon ismert számok ugyan, de a Times They Are A-Changin sokkal meghatározóbb.