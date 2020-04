Támogass te is!

"Először is elnézést kell kérnem a pápa nevében, hogy nem érkeztünk meg [időben]. Ebben persze nemcsak ő a hibás, de rákenjük az egészet. Illéri, igazhitűek, most pedig előre!" – konferálta fel a bebabgulyásozott Lovasi András a Kispál és a Borz koncertjét az 1991-es EFOTT-on, majd belecsapott a Tingli-tangliba.

A zenekar 1991. augusztus 18-án – tehát még a Naphoz Holddal című debütlemez megjelenése előtt – lépett fel Nyíregyházán, ahol eredetileg kora délután kellett volna koncertezniük, ám II. János Pál pápa aznapra meghirdetett máriapócsi szentmiséje miatt csak sokkal később tudtak színpadra állni. Ennek a koncertnek a hangfelvétele került fel most fel egy YouTube-csatornára.

1991. augusztus 18-án a Nyíregyházán, pontosabban a Sóstói Múzeumfalu területén a Kisszínpadon lépett volna fel délután 1-től a Kispál és a Borz, mint az aznapi nyitózenekar. Nem így alakult. Éppen azon a napon látogatott II. János Pál pápa a közeli Máriapócsra, ezért országos lezárások voltak, így a fellépők is össze-vissza érkeztek meg a fesztiválra, amit időnként az eső is megzavart. (Lukácsot a Tankcsapdából konkrétan rázta is emiatt a mikrofon éneklés közben.) A fellépők menetrendje totálisan felborult, de Kispálék - akiknek 1-2 hónapon belül jelent meg az első lemezük, a Naphoz Holddal) - végül estére befutottak, és ők zárták a Kisszínpad programját, olyan 11 körül