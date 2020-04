Az Európai Bizottság nemrég kihozott egy dokumentumot, amelyben leírják, hogy a tagállamoknak hogyan érdemes a tömeges házi karanténozás után visszatérni a normális kerékvágásba. A közel 20 oldalas ajánlásban azt írják, hogy a tagállamok igyekezzenek a visszaálláshoz szükséges lista végére tenni a koncerteket és fesztiválokat.

A „Közös európai útmutatás Covid-19-cel járó karanténhelyzet feloldása utáni lépésekhez” elnevezésű dokumentumban fel is sorolják, milyen közösségi helyeket és eseményeket érdemes először felfuttatni:

iskolák és tanintézmények, boltok és más üzletek, kávézók, éttermek, kocsmák, és csak ezek után jöhetnek a tömegrendezvények.

Az útmutatóban azt is írják, hogy érdemes minden lépés előtt kihagyni akár egy hónapot, tehát ha májusban megnyitnak az iskolák, akkor a boltokat és más üzleteket érdemes csak júniustól kinyitni újra. Az útmutatóban szerepel a határok lezárásának lassú feloldása is, hogy ezzel is segítsék azokat az EU-s munkavállalókat, akik más országban dolgoznak.

A fesztiválpiac már így is a kapitulálás szélén van, sorra maradnak el az idei nyári fesztiválok az Egyesült Államokban és Európában, míg Magyarországon egyelőre annyi történt, hogy a Fishing on Orfű és a Kolorádó fesztivál is átkerült késő augusztusi dátumokra. Ha valóban egy hónapot hagynak az intézkedések között, és májusban Magyarország is megkezdi a fokozatos lazítást a mostani szigorú szabályokon, akkor leghamarabb szeptemberre lehetnének nagyobb kulturális és szórakoztató rendezvények. A tervben arról nincs szó, hogy a mozik és a múzeumok kinyitását melyik lépésben tartják elképzelhetőnek, de vélhetően hamarabb, mint a fesztiválokét, hiszen ezekben az intézményekben nem gyűlik össze olyan nagy tömeg, és a beengedés is jól kontrollálható.