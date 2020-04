Gulyás Gergely csütörtökön bejelentette, hogy a kormány augusztus 15-ig tiltja az 500 főnél nagyobb tömegrendezvények megtartását. A bejelentésre hosszú ideje várt a komplett élőzenei piac, de ez azt is jelenti, hogy elmarad idén a Sziget Zrt. összes fesztiválja (Sziget, Sound, Volt), és a nyár utolsó heteiben talán túlkínálat lesz zenei rendezvényekből.

Nemrég az Index írt arról, hogy a Budapest Park és más koncert-, illetve fesztiválszervezők is azért kerültek nehéz helyzetbe, mert az előre kifizetett külföldi fellépőik koncertjeit addig nem tudták vis maior helyzetre hivatkozva visszamondani, ameddig nincs egy konkrét kormányhatározat. Ez most megtörtént, ami azt jelenti, hogy mostantól nincs jogi akadálya hivatalosan is lemondani a már leszervezett koncerteket, és visszakérni az esetleges előlegeket.

Ami viszont legalább ilyen fontos, hogy eldőlt számos eddig kérdőjelesnek számító hazai fesztivál sorsa. Az augusztus 15-i feloldási dátummal az eredeti formájában biztosan nem rendezik meg a

A Sziget Zrt. három nagy fesztiválját (Volt, Balaton Sound, Sziget),

több nagy vidéki fesztivált (Campus, Művészetek Völgye, Ördögkatlan, vagy a korábban bejelentett Rockmaraton, EFOTT, FEZEN és Bánkitó), de elmarad a nagy nemzetközi goabuli is Ozorán,

még mindig kérdéses az idei Kolorádó, amit ugyan áttettek egy késő augusztusi időpontra, de még pont belecsúsznak a tiltásba.

A Sziget Szervezőiroda közleményben megerősítette, hogy a döntés tényleg azt jelenti: 27 év után először nem lesz idén Sziget, ahogy elmarad a Volt Fesztivál és a Balaton Sound is.

Kádár Tamás főszervező szerint most mindenekelőtt ki kell alakítani az elővételes jegyvásárlók számára az optimális megoldást, legyen szó a jegyek jövő évi felhasználhatóságáról vagy a visszatérítés menetéről.

Az biztos, hogy ez a precedens nélküli helyzet nagyon komoly anyagi károkat okoz a teljes fesztiválpiacon, és ezáltal az országnak is, rengeteg munkahely és cég sodródik veszélybe

– nyilatkozta Kádár, aki szerint hiába egyeztetnek régóta a kormányzattal egy esetleg segítségről vagy mentőcsomagról, egyelőre nem sikerült konkrét eredményre jutni.

A Művészetek Völgyét idén tartották volna meg 30. alkalommal, de ez is elmarad. A fesztivál honlapján viszont azt írják, hogy Völgyhétvégéket vezetnek be, vagyis szeptembertől négy hétvégén át tartanak majd programokat Kapolcson és környékén. Részleteket (dátumot, helyszínek, programok) egyelőre nem írnak, de a már megvásárolt belépőket fel lehet használni ezekre az őszi eseményekre.

Egyelőre képtelenség előre megmondani, hogy mennyire döntött jól például a Fishing on Orfű, hogy a nyár utolsó hetére tolták a fesztivált, de a jelenlegi helyzet szerint megtarthatják a rendezvényt augusztus 26. és 29. között. Az már más kérdés, hogy a augusztus 15. után lehet, hogy egymást ütik majd az országos tömegrendezvények, hiszen megtarthatják a B. My Lake - Strand Fesztivál kombót Zamárdiban augusztus 19. és 22. között, 26. és 29. között pedig a Szegedi Ifjúsági Napokat és a veszprémi Utcazene Fesztivált. A Strand Fesztivál Facebookon már jelezte is, hogy idén azon dolgoznak, hogy megtarthassák az eseményt még nyáron.

Az egész nyarat lefedő Nagyon Balaton programsorozat nagy részét viszont le kell fújni. Nem lesz Paloznaki Jazz Piknik és Veszprémfeszt sem a korábban meghirdetett formában.

Június 1. és augusztus 15. között nagyjából *254 fesztivált tartottak volna országszerte.

*A Programturizmus.hu adatbázisa szerint

A Budapest Aréna nagykoncertjei elmaradnak vagy átkerülhetnek új időpontra, a mostani helyzet alapján ez többek között a System of a Down, Nick Cave, a Korn, a Judas Priest, Daddy Yankee és a Kiss koncertjeit érinti, azonban a helyszín honlapja szerint már új időpontot keresnek a Pearl Jamnek, Harry Stylesnak és Celine Dionnak is. Úgy néz ki, hogy Alanis Morrisette október 12-i koncertjét rendesen megtartják. A Budapest Park esetében elmaradhat vagy új időpontot keresnek többek között a Deftones, a Scooter és a Morcheeba fellépéseinek. Szeptemberre 2-re megvan hirdetve az amerikai Pixies fellépése is, azonban Amerikában most annyira kiszámíthatatlan a helyzet, hogy talán még ősszel sem sem jutnak el odáig, hogy egyáltalán átrepüljenek Európába turnézni.

Távolságtartó koncertre járás

Óriási kérdés az is, mi lesz a klubokkal és más koncerthelyszínekkel. Vidéken a vendéglátóhelyként is üzemelő klubok legalább szép lassan elkezdhetnek hamarosan újranyitni, de a fővárosi szórakozóhelyek esetében erre biztosan csak később és lassabban lesz lehetőség, hiszen itt a kormány nem enyhített a szigorításokon.

A jelenlegi helyzet szerint minden augusztus 15-ig meghirdetett koncertet lemondhatnak a szervezők új dátum keresése helyett, de elvben hiába lehetne megtartani akár már a szeptember eleji koncerteket, egyáltalán nem biztos, hogy lesz értelme. Több koncertszervezővel is beszéltünk, akik olyan szempontból optimistának tűntek, hogy a többség szerint az őszi koncertszezon októbertől valamilyen módon beindulhat, azonban még mindig annyi a kérdőjel, hogy képtelenség előre megmondani, hogyan alakul a helyzet.

Teltházas koncerttermekre valószínűleg még hónapokon át nem fog vágyni senki, ezért valószínűsíthető, hogy a koncerthelyszíneket félházra, negyedházra tervezik, hogy mindenki tarthassa a kellő távolságot egymástól, de a koncertek se maradjanak el, és legyen a helyeknek is bevétele a fogyasztásból.

Fotó: Aradi László / Index Ilyen még sokáig nem lesz, több értelemben is. Teltházas koncert a Dürer kertben a Prosectura 30. születésnapján 2019. november 9-én. Addig is nosztalgiázhat a nagykép megtekintésével

A külföldi koncertek helyzete már pár fokkal bonyolultabb. Beszéltünk olyan szervezővel, aki szerint kisebb megszorításokkal és korlátozásokkal, de akár már októberben elkezdhetnek külföldön turnézni a zenekarok, azonban arra nagyobb az esély, hogy ez a schengeni övezet országaira vonatkozik első sorban. Amerikában egyrészről még mindig nem lehet akár csak sejteni sem, mikor kezdhet el normalizálódni a helyzet, másrészről egy New York Timesban megszólaló egészségügyi szakértő szerint a fesztiválok és klubkoncertek csak valamikor 2021 őszén térhetnek vissza. Ezért egészen valószínű, hogy amerikai zenekarok a legkisebb valószínűséggel jönnek majd Magyarországra 2020-ban, de az EU-s országokban akár már ősszel megkezdődhetnek a kisebb a turnék. Egyik forrásunk szerint még az is elképzelhető, hogy középtávon az európai zeneipart segítheti, ha nagyon elhúzódik a járvány Amerikában, mert nagyobb igény jöhet létre az európai országokban az európai produkciók iránt.

Volt olyan szervező is, aki jóval pesszimistább volt. Mivel még mindig napról napra változik a helyzet, a zeneipar sem tudja pontosan hogyan reagáljon, és sokan már az őszi eseményeiket, programjaikat és turnéikat is elkezdték átpakolni 2021-re. Így viszont egyszerűen nem lehet hetekkel, hónapokkal előre tervezni, hiszen egy turnén fellépő előadóval sokszor egy-másfél évvel előre leszerződnek, de ameddig ennyire sok részlet nem tisztázott még, addig a többség inkább nem kockáztat drágább külföldi fellépőkkel.

(Borítókép: A Sziget Fesztivál nagyszínpada 2018-ban. Fotó: Szekeres Máté / Index)